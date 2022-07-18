Наследники Советского Союза: Где учатся дети президентов стран бывшего СССР

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Фото: Getty Images

Поэтому так важно, где учатся дети президентов или региональных элит. На что они будут настроены - на Лондон, Вашингтон или Москву? Или, может, на Стамбул? На Пекин?

«КП» пересчитала потомков лидеров стран СНГ и попыталась понять, они еще наши или уже нет.

Белоруссия

Вообще у Александра Лукашенко трое сыновей. Но как-то получилось, что самым известным стал младший Коля. Пока его братья занимались аппаратной работой, Николай мотался с папой по военным парадам, уборкам картошки и заграничным визитам (он лично знаком с Путиным, Обамой, Си Цзиньпином).

Образование наследника Лукашенко тесно переплелось не только с политикой, но и с госбезопасностью. В 2020 году парень после 9-го класса должен был перевестись в колледж Белорусского госуниверситета (БГУ). Но республику начало трясти от уличных протестов, и Колю решили отдать в гимназию при МГУ. Папа решил, что так безопаснее. Это все известно неофициально, потому что КГБ засекретило место учебы сына главы государства.

В этом году Николай с медалью окончил 11-й класс. Белорусские каналы показали его выпускной, но ни словом не упомянули, где он проходил. Впрочем, молва твердит, что в Москве. Хотя аттестат Коле дали не наш, а белорусский...

Президентский сын силен в биологии и химии. Сначала ему прочили учебу на биофаке Московского госуниверситета. Потом ходили слухи, что Коля поступит в МГИМО. Но, по последним данным, Батька захотел оставить его на родине. Якобы готовят ему место биолога в БГУ.

Старший же сын Виктор и средний Дмитрий окончили один и тот же факультет международных отношений Белорусского госуниверситета.

Прибалтика

Эстонский премьер Кая Каллас имеет двоих сыновей и дочь. Старшему сыну по имени Стен сейчас всего 11 лет. И пока он учится в школе.

У президента Литвы Гитанаса Науседы две дочки: 29-летняя Гедайле и 26-летняя Угне.

Эколог Индра Левитс (на фото - справа) хоть и живет в Британии, но родителей в Латвии навещает регулярно. Фото: wikipedia.org

Старшая после университета в Бельгии работает архитектором в Европе. Младшая сначала изучала искусство в парижском университете Венсен - Сен-Дени, а потом окончила магистратуру в Южной Корее.

Дочки, как и многие другие молодые специалисты из Литвы, рассказали, что возвращаться на родину не собираются.

У президента Латвии Эгилса Левитса есть сын Литнардс и дочь Индра. Оба чада строят свою карьеру сами, не нуждаясь ни в папе, ни в своей родине.

Литнардс в Германии выучился на клинического психолога. Работает врачом в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. Индра в Британии получила образование эколога, живет в Лондоне, занимается защитой окружающей среды.

Таджикистан

Бессменный правитель республики Эмомали Рахмон стал самым плодовитым в нашей подборке: у него семь дочерей и двое сыновей. Дети президента занимают высокие должности в стране и явно готовятся унаследовать власть, поэтому их биографии известны лучше всего.

Эмомали Рахмон самый богатый отец в нашей подборке: у него семь дочерей и двое сыновей.

Старший сын Рустам Эмомали отучился в Таджикском госнацуниверситете (ТГНУ) на экономиста-международника. Потом прошел курсы в Дипакадемии российского МИДа. Сейчас Рустам одновременно возглавляет и верхнюю палату парламента, и мэрию Душанбе.

Дочь Озода Рахмон тоже окончила ТГНУ, изучала там международное право, потом сразу отправилась в Вашингтон, в Джорджтаунский университет, а после него в Университет Мэриленда. Сейчас Озода возглавляет администрацию президента.

Озода Рахмон училась в США, а теперь вернулась на родину и стала большим чиновником. Фото: Пресс-служба президента РТ

Младшая дочь Зарина Рахмон после школы училась в британском колледже. Потом стала диктором на телевидении, а следующим шагом получила место топ-менеджера в одном из крупнейших банков страны.

Остальные чада Рахмона пока не настолько известны.

Узбекистан

Шавкат Мирзиеев так старательно скрывает о себе все, что даже фото политика появилось на сайте парламента только через три года после назначения его премьером. Но это казус еще 2000-х годов.

Сыну президента Миралишеру (обведены красным) еще учиться и учиться, но нет сомнений, что он, как и его сестры (на фото - справа), без работы не останется. Фото: REUTERS

У президента две дочери - Саида, Шахноза и сын Миралишер. Парень еще маловат для высшего образования. А вот младшая Шахноза в этом году защитила кандидатскую в Российском государственном педагогическом университете им. Герцена. Младшая президентская дочь работает в Министерстве дошкольного образования. Ее муж - личный охранник папы. В общем, вся семья ушла в госслужбу.

Саида тоже училась в России - год назад получила степень кандидата экономических наук в МГУ. В прошлом дочь Мирзиеева любила тусовки и светскую жизнь. Но сейчас Саида подает себя защитницей журналистов и прав женщин. Без официального поста она тоже не осталась: у нее кресло замглавы агентства по контролю СМИ.

Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев , который сам, как и Ильхам Алиев, окончил МГИМО, отправил единственного сына Тимура учиться в Дипакадемию при российском МИДе, чтобы там ему объяснили, как выстраивать отношения с Западом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев окончил МГИМО.

Достаточно посмотреть, на какие темы в аспирантуре писал научные статьи Тимур Касым-Жомартович: «Нефтегазовое сотрудничество Казахстана с ЕС», «Казахстан и Запад в условиях глобализации», «Казахстан и НАТО».

Его сын Тимур учится в Дипакадемии при российском МИДе.

Впрочем, сейчас в Казахстане другая волна: большие чиновники не должны тянуть своих родственников во власть. Поэтому применить наследнику Токаева полученные в Москве навыки будет сложновато. Сын президента мало рассказывает о себе публике. Известно лишь, что он занимается недвижимостью и технологическими стартапами.

Киргизия

У киргизского лидера Садыра Жапарова трое сыновей - Рустам, Ринат, Нурдоолот и дочка Жанайым. Старший ребенок по имени Дастан несколько лет назад погиб в ДТП.

Сыновья Жапарова получают западное образование. Как их там научат относиться к России? Фото: СОЦСЕТИ

Образование президентских наследников - вопрос геополитический и весьма ярко показывает интересы главы государства. Например, младшие Нурдоолот и Жанайым успели поучиться в Турции и в Американском университете Центральной Азии (это вуз, финансируемый правительством США и фондом Сороса. Местные его любят за возможность бесплатно стажироваться в Штатах).

А погибший Дастан, которого растили преемником в политике, учился в китайской языковой школе Silk Road International. На ее сайте сказано, что она помогает налаживать контакты Китая и Средней Азии. Еще Дастан посещал занятия в Киргизско-российском славянском университете.

Про образование остальных детей Жапарова ничего не известно. СМИ описали только их свадьбы и рождение президентских внуков.

Армения

У Никола Пашиняна три дочери - Мариам, Шушанна, Арпине - и сын Ашот. В отличие от большинства своих постсоветских коллег премьер пошел, пожалуй, самым необычным путем.

У Никола Пашиняна и его супруги Анны (слева) большая семья: дочери Арпине, Мариам и Шушанна (слева направо) и сын Ашот. Фото: СОЦСЕТИ

Старшие дети - Мариам и Ашот - после школы не остались учиться на родине. Но они не поехали и в Москву. И даже не на Запад. А... в Прибалтику! Поступили в один и тот же эстонский Тартуский университет. И оба недоучились.

Сын оформил академотпуск в 2020 году, чтобы записаться в армию и пойти защищать Карабах. А Мариам просто, как она выразилась, «взяла паузу» на третьем курсе. Девушка решает, то ли пойти работать, то ли учиться дальше. Эх, не зацепила холодная Эстония горячую кавказскую кровь.

Про младших Пашинянов информации нет никакой. Да и те, что постарше, живут закрыто. Например, на кого они учились в Тарту, так и не ясно.

Туркмения

О нынешнем туркменском лидере Сердаре Бердымухамедове можно написать отдельный материал. Его отец Гурбангулы всего несколько месяцев назад уступил ему бразды правления страной.

Гурбангулы Бердымухамедов не просто передал страну своему сыну... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Сердара аж три высших образования. По первому он инженер-технолог с дипломом Туркменского сельхозуниверситета (2001). Спустя 10 лет будущий президент окончил Дипломатическую академию в Москве. А потом еще 2 года учился в Женевском центре политики безопасности, параллельно с этим работая советником в постпредстве Туркмении.

...но даже научил Сердара сидеть по-президентски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У самого Сердара три дочери и сын. Некоторые из них ходили в престижную школу Ecolint, когда папа сам учился в Женеве. Подробности, как и чем живет семья Бердымухамедова-младшего, неизвестны. На публике глава семейства появляется один.

Азербайджан

Ильхам Алиев, как и его белорусский коллега, скрыл большую часть информации о своем младшем сыне, 25-летнем Гейдаре. Известно, что он отучился в лучшей азербайджанской школе имени своего дедушки, а в 16 лет поступил в Азербайджанскую дипакадемию. Сегодня Гейдар Алиев-младший работает в партии своего отца, где ему прочат большое будущее.

Сам Ильхам Алиев тоже когда-то окончил МГИМО.

А вот старшая дочь Алиева Лейла училась сначала в школе в Москве, потом в Швейцарии, Великобритании и снова в Москве - уже в МГИМО. Тут, возможно, сыграло роль то, что и сам Ильхам Алиев тоже когда-то окончил МГИМО. А теплые чувства к альма-матер просто так не проходят.

Гейдар Алиев-младший не стал изменять семье и пошел в политику по стопам отца. Фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Вторая дочь Алиева Арзу тоже училась в Швейцарии и Великобритании. Сейчас она продюсирует азербайджанское кино.

Лейла и Арзу занимаются творчеством на родине. Фото: ru.wikipedia.org

КТО ЕЩЕ

МОЛДАВИЯ

У молдавского президента Майи Санду официально нет ни мужа, ни детей. Но главой государства считается не она, а премьер Наталья Гаврилица. Впрочем, про наследников премьера тоже никто ничего не знает. Гаврилица никогда не говорила о своих детях, непонятно даже, есть ли они и у нее. Но она в отличие от Санду никогда и не заявляла о своей бездетности.

УКРАИНА

У Владимира Зеленского двое детей. Сын Кирилл только-только окончил 3-й класс элитной Новопечерской гимназии в Киеве, а 17-летняя дочь Александра в этом году собирается поступать в вуз. Осенью прошлого года журналисты узнали, что Саша хотела учиться на гуманитария где-нибудь в Европе. Но Зеленский заставил дочку остаться на родине. Мол, раз уж он президент Украины, а не другого государства, то и дочь должна учиться здесь же. Александра в ответ бунтует и говорит, что не хочет второго президентского срока отца. Но высшее образование все-таки будет получать на Украине. Вроде как собирается учиться международной экономике. Но это не точно. «У нас каждые несколько недель разное мнение. Изменение профиля», - пожаловалась год назад Елена Зеленская.

Непостоянная дочка выросла у президента Украины.

ГРУЗИЯ

С детьми грузинского премьера Ираклия Гарибашвили все совсем уж темно. Все, что про них известно, это что их четверо: 16-летний Николози, 12-летняя Андриа, 7-летняя Габриэли и 6-летняя Нино. У них нет страничек в соцсетях, они никак не участвуют в работе папы. Более того, про них даже не пишут ни российские, ни грузинские СМИ.

КОМПЕТЕНТНО

Все хотят идти в ногу с прогрессом

Тенденция налицо: если большинство глав постсоветских республик учились либо в национальных вузах, либо в Москве, то их дети предпочитают западные институты. На европейские, американские, в крайнем случае китайские вузы приходится почти половина образования президентских наследников! Почему?

- Потому что прогресс сейчас определяется западной моделью экономики. В Европу едут учиться, чтобы идти в ногу с развитием, - объяснил журналист и политолог Георгий Бовт.

Он напомнил, что не только политики из СНГ стремятся к западному образованию. Нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын учился в Швейцарии, дети авторитарных арабских шейхов тоже.

- Получается, мы теряем влияние на будущие элиты?

- Когда мы представляли альтернативную модель развития, многие искренне хотели учиться в СССР. Но это время прошло. Сейчас к нам едут за подобием западного образования, которое стоит дешевле. Например, мы до сих пор готовим неплохих врачей, - заметил Бовт.

В то же время эксперт явно недооценивает спрос на наше образование среди политических элит. Как показывает статистика, дети глав государств нередко едут учиться политике и дипломатии именно в Россию. В МГИМО или Дипакадемию МИД РФ. Даже те, кто получал образование на Западе, все-таки специально ехали именно к нам в магистратуры, аспирантуры и защищать диссертации.

Куда идут учиться дети глав стран СНГ. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ЧТО У НАС?

Про своих детей Владимир Путин рассказывает крайне неохотно - считает, что личная и семейная жизнь должна оставаться личной, а не выставляться на общее обозрение. Впрочем, известно, что у него две взрослые дочери Катерина и Мария. В 2003 году они поступили в СПбГУ. Мария - на биологический факультет, Катерина - на факультет востоковедения. Но обе позже перевелись и дипломы получали в МГУ. Сообщалось, что в 2015-м Мария окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности эндокринолога. Сейчас она уже кандидат наук. Катерина тоже продолжила учиться в МГУ: в 2019-м она стала кандидатом физико-математических наук.

Белоруссия

Вообще у Александра Лукашенко трое сыновей. Но как-то получилось, что самым известным стал младший Коля (с отцом на фото). Пока его братья занимались аппаратной работой, Николай мотался с папой по военным парадам, уборкам картошки и заграничным визитам (он лично знаком с Путиным, Обамой, Си Цзиньпином).

Образование наследника Лукашенко тесно переплелось не только с политикой, но и с госбезопасностью. В 2020 году парень после 9-го класса должен был перевестись в колледж Белорусского госуниверситета (БГУ). Но республику начало трясти от уличных протестов, и Колю решили отдать в гимназию при МГУ. Папа решил, что так безопаснее. Это все известно неофициально, потому что КГБ засекретило место учебы сына главы государства.

В этом году Николай с медалью окончил 11-й класс. Белорусские каналы показали его выпускной, но ни словом не упомянули, где он проходил. Впрочем, молва твердит, что в Москве. Хотя аттестат Коле дали не наш, а белорусский...

Президентский сын силен в биологии и химии. Сначала ему прочили учебу на биофаке Московского госуниверситета. Потом ходили слухи, что Коля поступит в МГИМО. Но, по последним данным, Батька захотел оставить его на родине. Якобы готовят ему место биолога в БГУ.

Старший же сын Виктор и средний Дмитрий окончили один и тот же факультет международных отношений Белорусского госуниверситета.