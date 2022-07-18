Вин Дизель: В Голливуде как на улице - здесь слабакам не место

В «Форсаже», очередная часть которого выйдет следующей весной, Дизель снимается с актрисой Мишель Родригез - 20 лет назад у Вина был с ней роман, а на экране они продолжают разыгрывать влюбленных. Фото: Кадр из фильма

Дизеля не принято считать большим артистом: мол, это просто актер-маска, удачно попавший в образ лысого качка с характерным низким голосом. Голос, кстати, и тот чужой - у нас в большинстве фильмов Вина дублирует Сергей Чонишвили, который в интервью «КП», пусть и с некоторым смущением, признавал, что своим успехом в России Дизель отчасти обязан ему. Впрочем, если копнуть поглубже, то выяснится, что «тупой качок» не так уж туп и на экране кое-что умеет: не зря его снимали такие титаны режиссерского цеха, как Стивен Спилберг и Сидни Люмет.

ПСЕВДОНИМ В ЧЕСТЬ МАМЫ

А начиналось все в конце 60-х на улицах Нью-Йорка, где и рос маленький Дизель, в ту пору Марк Синклер. Отца своего он не знал, мальчика воспитала мать, в честь которой (Винсент - ее девичья фамилия) он и взял свое творческое имя, обрубив его до короткого Вин. Ну а Дизелем много лет спустя, когда Вин уже трудился в ночных клубах вышибалой, его прозвали друзья: мол, работает, как мотор.

Как любит вспоминать сам Дизель, к славе его привели упорство и вера в себя: «В 1994 году я вложил все сбережения, целых три тысячи долларов, в короткометражку «Многоликий», где был сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли. Перспектив у фильма в Штатах не было: я повез ленту в Канны, где ее увидел Спилберг. И он не просто пригласил меня в «Спасти рядового Райана», а специально написал для меня небольшую роль».

КРУТОЙ И МНОГОДЕТНЫЙ

Вот так, со Спилберга, а не с «Форсажей», началась серьезная актерская карьера упрямого вышибалы. Вин, кстати, гордится своим имиджем и старается и в жизни быть таким же крутым, как его персонаж Доминик Торетто.

- Я вырос на улице, где нравы были очень строгие и слабаки не приветствовались, - говорил он несколько лет назад в интервью «Комсомолке». - А Голливуд, как и улица, не для слабаков. Здесь надо уметь держать удар и уметь бить... Предки дали мне хороший скелет, на который я нарастил мускулатуру тяжелым трудом в спортзалах. Да, мускулатура - часть моего имиджа, и я поддерживаю себя в форме.

Внимательное отношение к своему здоровью способствует и семейному счастью: Вин уже 15 лет в браке (правда, до сих пор в гражданском) с мексиканской моделью Паломой Хименес.

Пара воспитывает сына Винсента, который родился в 2010-м, дочерей Ханию Райли (2008) и Полин (2015), последняя названа в честь друга Вина и его партнера по «Форсажам» Пола Уокера, разбившегося в 2013 году.

5 лучших фильмов артиста:

«Форсаж» (2001)

«Три икса» (2002)

«Одиночка» (2003)

«Признайте меня виновным» (2006)

«Лысый нянька: Спецзадание» (2006)