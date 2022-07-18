А посередине гвоздик

Сугубо женский вегетарианский мир бесперспективен и отдает фашизмом. Но под конец эту мысль скомкали. Фото: Кадр из фильма

Нет забавы бессмысленней и увлекательней вечного спора, кто лучше - бабы или мужики. Женский пол ведется на него с полпинка и наговаривает такую тонну ожидаемой чуши про нестираные носки, что поневоле приходится отвечать, и грызня нарастает, тупея с каждой новой репликой.

Это обязаны были предвидеть продюсеры Илоян - Шляппо - Троцюк - Жалинский, но не предвидели, и фильм с расчудесным началом предсказуемо сдох уже к середине. Длинная притча всегда требует оперативного контроля, эффектный запуск и слив управления шоураннерам не прокатит.

Начиналось хорошо.

После пандемии Прекрасная Россия Будущего разбита на две цивилизации - феминистскую и свинособачью. В наноцентре Два Холма (тема сисек раскрыта) царит матриархат, инклюзив, хайтек и экологизм. Дамы питаются растительно, общаются кошерно и размножаются искусственно от группы спермодоноров с исключительно женскими генами. А рядом в гетто гнездятся приматы - драчливые самцы с жирными бабехами, иерархией силы и остаточным кормом из разоренных супермаркетов. Дихотомия слишком напоминает отношения стерильного Запада и брутальной России, чтобы всерьез болеть за мир велодорожек, сестринских судов и энергетических коктейлей. Как водится, антагонистические социумы сближает взаимопритяжение непокорных особей - чудо-девочки (Пелагея Невзорова) и дрянного мальчишки (Никита Кологривый). Дело неспешно идет к двуполому сексу, мясоедению и мордобою с попутным разоблачением лицемерных управленческих технологий давно сговорившихся вождей, а выбор на роль плохишей двух самых быкующих мужланов нашего кино - Владимира Епифанцева и Кологривого - делает честь кастинг-директору.

Однако поиск золотой середины меж злыми ангелами и милыми бесами опасен: от эльфийских садов за версту несет концентрированным фашизмом с отсевом бракованных особей, о чем предупреждал еще Данелия в «Кин-дза-дза!». Осознав людоедскую природу царств Добра, посланцам Черных Грязей следовало переходить на full contact - благо рукопашные навыки Епифанцева и Кологривого давно известны по фильмам «Кремень» и «Русский рейд». Да и целевой секс подразумевался кульминацией на грани порно, а не дежурными трепыханиями под шелковой простыней на последней минуте 13-й серии. Победу человеческого мира над вегетарианским слили из-за алчного стремления продюсеров понравиться Netflix’у, как показала история, совершенно тщетного. Вместо того чтоб вернуть мир с тупиковой ветви к доброй драке, мату, мясу и сексу, авторы дружно перешли на сексшопный юмор голливудских фем-комедий про яички и спермоотсос. Епифанцева сунули в мусорный бак. Голых мужиков посадили в обнимку на мотоцикл (гы, смешно). Показали четыре мужских задницы и только одну женскую для баланса. Альфа-самцов трижды секли плеткой, с кляпом и ошейником. Шутки про мужскую эпиляцию, мастурбацию, релаксацию и спермотоксикацию заняли без малого серию - тут одинаково интенсивно трудились правой рукой сценаристы Крепчук, Зуенок, Молчанов и Зуб. Для равновесия было пять раз пошучено про вибратор «Ландыш» с функцией анального проникновения (гы, опять смешно).

И все зря. Netflix нас культурно отменил и тотчас потерял 70% стоимости. Молодой бесполый потребитель сбежал в Тбилиси навсегда - половина от призыва, другая от душевных травм. Оставшимся прогибы под фруктовый кефир надоедят серии на седьмой.

Тем более что единственные дамские ягодицы случатся уже в четвертой.

Так себе получились эти два холма.

«Два холма»

2022 г.

Реж. Дмитрий Грибанов.

(Онлайн-кинотеатр Start, ТНТ.)