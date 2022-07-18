Военная спецоперация на Украине 18 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июля 2022 года.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждет «судный день», если киевские власти решатся напасть на Крым. Как отметил политик, украинцам будет «очень сложно» укрыться.

Средства ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Помимо этого, в районе населенного пункта Большие Проходы был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины. Российские силы также уничтожили используемую украинскими военными американскую РЗСО HIMARS в районе Красноармейска.

Страны Запада пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить поставки вооружения, если украинские войска сдадут город Славянск в Донецкой области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20:49 Коц: белорусские наемники заявили о разгромной встрече со спецназом России под Лисичанском

20:06 В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководит Запад

18:36 Украинские военные нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительным данным, поврежден магистральный газопровод — пресс-служба ВГА района

18:32 МИД РФ заявил, что Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины

17:53 Санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине — глава евродипломатии Боррель

17:17 МВД ЛНР: причиной взрыва в драмтеатре Мариуполя стала детонация взрывчатки ВСУ

17:16 Северск перешел под оперативный контроль союзных сил, освободительные бои за город ведутся в его окрестностях, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

16:24 В оставленных ВСУ лабораториях Северодонецка и Рубежного обнаружены штаммы опасных вирусов — офицер Народной милиции ЛНР

15:44 Северск находится под контролем сил ЛНР — МВД ЛНР

15:36 Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями, заявил депутат Гончаренко.

15:24 Захарова: Киев сегодня вновь подтвердил, что не намерен вести переговоры с Москвой

15:12 Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил депутат Рады Гончаренко.

14:30 Швейцария отказалась лечить у себя раненых бойцов ВСУ

14:02 Экс-командующий НАТО Ставридис заявил, что спецоперация закончится до конца года

13:06 Освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

12:43 Формирование администраций во всех городах и районах ЛНР завершено, заявил глава республики

12:33 ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона» в Константиновке, сообщает Минобороны России.

Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

12:21 Газоснабжение Запорожской области, где Украина отключила газ, будет восстановлено через два месяца путем прокладывания газопровода из РФ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

12:15 В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя ЛНР. Он прибыл для сбора сведений о передвижении военной техники РФ, сообщили в ФСБ.

11:56 Войска ДНР полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку, Авдеевка взята в полукольцо — Басурин

11:10 ВСУ за сутки выпустили более 660 снарядов по территории ДНР, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

10:07 Российская спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное - эффективность, заявил Песков

09:08 Минобороны впервые официально назвало имя командующего российской группы войск «Восток» на Украине, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

09:07 Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

08:56 Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны РФ

00:25 Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова:

- Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине;

- Натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле;

- Предоставление Украине статуса "вечного кандидата в ЕС" является частью геополитического гамбита против России;

- США пытаются оправдаться, утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако доказательств этому до сих пор нет;

- Шольц зря старается, требуя от РФ нового соглашения о гарантиях суверенитета Украины после провала минских договоренностей;

- Проигрывая на поле боя, Киев устраивает инсценировки "на крови" для демонизации России в глазах мировой общественности.