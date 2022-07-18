Переполох в шоу-бизнесе: на чем теперь будут зарабатывать обнищавшие звезды

Ольга Бузова отказалась от покупки новой машины и работает сутками, чтобы закончить дорожающий с каждым часом ремонт квартиры Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоу-бизнес, который грозил обнищать еще в пандемию, все-таки выкарабкался и вновь засиял блеском страз. Как оказалось, ненадолго: санкции рискуют сильно подкосить благосостояние наших звезд да и всей концертной индустрии. Ольга Бузова отказалась от покупки новой машины и работает сутками, чтобы закончить дорожающий с каждым часом ремонт квартиры; Марат Башаров жалуется на отсутствие съемок, Дана Борисова в соцсетях просит скинуться ей по 100 рублей... Да что и говорить, если даже Филипп Киркоров, десятилетиями дававший шика, разогнал команду и оставил лишь пару-тройку самых незаменимых помощников. "Время диктует экономию", - не к добру провозгласил поп-король и добавил что-то про импортозамещение. А таких слов в лексиконе певца мы прежде точно не слышали.

НА YOUTUBE ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ

В "коронакризис" артистов сильно выручила цифра: стриминговые платформы, которые помогали монетизировать музыку в условиях запрета живых выступлений, резко вырвались вперед. Народ платил за подписку в мобильных приложениях, слушал любимые хиты, а исполнителям тем временем капало на счет. И немало.

- 5 миллионов рублей в месяц, - заявил как-то рэпер Моргенштерн, признанный теперь иноагентом. - Кроме того, есть доходы от просмотров клипов на YouTube: в среднем, от 1 до 1,6 миллионов рублей в месяц.

Однако, с началом спецоперации стриминговые платформы пошатнуло: из России ушли французский Deezer и шведский Spotify, а родное приложение в айфонах Apple Music оплатить практически невозможно. В итоге, звезды лишились от четверти до половины своих заработков на музыкальных приложениях.

У тех, кто вел свой канал на YouTube, дела еще хуже. Монетизацию для российских авторов отключили: ролики больше не прерываются на рекламу от видеохостинга, а за просмотры уже не платят - хоть тысячу наберешь, хоть 10 миллионов, денег все равно не получишь. По шоу-бизнесу это ударило ой как больно: аналитики уверяют, что для многих артистов клипы на YouTube приносили от 40% до 70% всех заработков.

РЕКЛАМА НЕ ПАХНЕТ

Главная потеря для самих знаменитостей - блокировка соцсетей, где раньше деньги ковались из воздуха. В пандемию благодаря нехитрым кривляниям в ТикТоке выстрелили детдомовский мальчик Даня Милохин, Валя Карнавал, Дина Саева, Аня Покров - теперь все они полноправные герои шоу-бизнеса. Вот только ТикТок больше не грузит русский контент, и в нем не то что "выстрелить" - даже на булавки заработать уже нельзя: крупные компании не заказывают рекламные интеграции.

В Инстаграме, который отныне признан экстремистским, тоже беда: мировые бренды ушли, а отечественные больше не готовы вливать миллионные бюджеты на фоне оттока пользователей.

- У меня с конца февраля не было ни одной рекламы, я ничего не зарабатываю, - пожаловалась недавно Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа и популярная блогерша с четырехмиллионной армией подписчиков. - Хотя когда-то я одной из первых начала получать деньги за свой блог. Сначала это были скромные суммы - около 50 тысяч за публикацию. А самый большой мой гонорар - 26 млн рублей.

В итоге обнищавшие звезды хватаются за любую рекламу: так, Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, не разобравшись, рекомендовала подписчикам вкладывать накопления в финансовую пирамиду. А Ксения Бородина теперь за деньги фотографируется с незнакомцами, отмечая их профиль на общих снимках, словно это лучшие друзья. Стоит такая отметка от 200 тысяч рублей.

МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ КИНУЛИ НАС НА МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Впрочем, страдают не только звёзды. В первую очередь, кризис коснулся организаторов концертов, особенно тех, кто работал с зарубежными артистами. Многие из них уже третий год не могут приехать в Россию: например, концерт Энрике Иглесиаса в Москве, который должен был пройти 30 мая 2020 года, четыре (!) раза менял дату и не состоялся до сих пор. И такая история со всеми гастролерами: их планы разрушил сначала ковид, потом спецоперация.

Но самое интересное, что гонорары за несостоявшиеся выступления селебрити не возвращают, из-за чего промоутеры близки к банкротству. Так, основатель одного из крупнейших концертных агентств России T.C.I Эдуард Ратников, который привозил в Россию Deep Purple, Rammstein, Limp Bizkit, Робби Уильямса, Демиса Руссоса и других звезд первой величины, предупреждает о надвигающейся катастрофе в концертной отрасли.

- У нас в этом году было анонсировано множество шоу, включая аншлаговые, которые теперь невозможны, - пожаловался Ратников. - Проблемы у всех наших коллег по цеху. Некоторые артисты не могут вернуть гонорары под миллион долларов! Многие просто боятся отправлять деньги в Россию, потому что в нынешних условиях их непременно будут проверять. Из-за невозврата гонораров нам не с чего отдавать деньги за билеты, но многие зрители этого не понимают и подают коллективные иски. Никто не говорит об этом, но это катастрофа. Перечеркнуто все, что мы строили последние 25 лет, а мы еще и денег должны.

Из-за того, что промоутеры связаны по рукам и ногам, количество концертов сократится примерно вполовину - даже российским звездам прокатчики не смогут организовывать большие туры. Впрочем, для зрителей все же есть один плюс.

- Посещаемость концертов тоже падает. Поэтому билеты на шоу уже осенью могут подешеветь процентов на 20, - констатирует Эдуард Ратников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Знаменитости переобулись

Главная надежда у знаменитостей теперь на корпоративы. Чтобы не выпасть из обоймы, артисты уже закатали губу, согласившись вести расчеты в национальной валюте.

- Прошли те времена, когда звезды брали гонорары в долларах и евро за свои выступления, - рассказал промоутер Сергей Лавров. - В России и до этого случались кризисы, поэтому наши артисты научились быстро переобуваться. Сейчас им вообще очень трудно с заработками. То коронавирус, то санкции... Хоть бы в рублях платили!