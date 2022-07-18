Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец поженились

Путь к супружеству занял у пары два десятилетия Фото: REUTERS

Как сообщает Variety, в Лас-Вегасе тихонько прошло бракосочетание года: 49-летний Бен Аффлек женился на 52-летней Дженнифер Лопес. Журналистам об этом не сообщали, но в Неваде записи актов гражданского состояния публикуются в интернете. И из документов следует, что Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес с минувшей субботы - муж и жена, причем Лопес официально взяла двойную фамилию: она теперь Лопес-Аффлек.

Путь к супружеству занял у пары два десятилетия. Роман начался в 2002-м. Бен и Дженнифер тогда снялись в двух фильмах - «Джильи» и «Девушка из Джерси» (а еще в клипе Лопес Jenny From The Block). Их прозвали «Беннифер». За ними по пятам следовали папарацци. А кончилось все тем, что журналисты буквально начали их освистывать. Особенную неприязнь почему-то вызывала Лопес, казавшаяся многим вульгарной (Аффлек в недавнем интервью предположил, что дело было еще и в сексизме, и в расизме - Дженнифер ведь по национальности пуэрториканка). Некоторые полагали, что их отношения - фейковые, постановочные, придуманные исключительно ради обретения дешевой популярности.

На фильм «Джильи» кинокритики набросились, как стая волков; он получил шесть антипремий «Золотая малина» (Аффлек и Лопес были названы худшим актером и актрисой, а Мартин Брест - худшим режиссером; он после этого вообще навсегда ушел из кино). При этом сам фильм - действительно не особенно удачный - все-таки явно не заслуживал такого поношения и звания «одного из худших фильмов в истории», которое к нему прилепилось. Все произошло на волне ненависти журналистов к «Беннифер».

Лопес говорила, что их любовь была настоящей. Но в результате Бен и Джен расстались, разорвав помолвку. Она в 2004-м вышла замуж за певца и актера Марка Энтони. Он в 2005-м женился на актрисе Дженнифер Гарнер. У нее родились близнецы, мальчик и девочка. У него - две дочки и сын. Она развелась в 2014-м. Он - в 2018-м.

А в апреле 2021-го, через двадцать лет после знакомства, Бен и Дженифер начали встречаться снова. Говорят, они все эти годы поддерживали дружеские отношения, но вот - любовь вспыхнула с новой силой, и в апреле 2021-го они объявили о помолвке. И, слава Богу, на этот раз никакого свиста и улюлюканья уже не слышно.