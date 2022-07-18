Народный персонаж: Disney лишается авторских прав на Микки Мауса

Микки Маус стал не только одним из самых любимых и узнаваемых мультяшных персонажей, но и символом Disney. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через два года истекает срок действия авторского права компании Disney на культового персонажа – Микки Мауса. После этого использовать его сможет любой желающий без согласования с медиаконгломератом, сообщает Daily Mail.

Впервые Микки Маус появился в конце 20-х годов прошлого столетия и сразу же произвел фурор среди зрителей – он стал не только одним из самых любимых и узнаваемых мультяшных персонажей, но и символом Disney.

В 1928 году компания зарегистрировала авторские права на Микки на 56 лет. В дальнейшем юристам Disney удалось дважды продлить защиту – до 75, а затем до 95 лет. И вот в 2024 году последний срок истекает.

Если компании не удастся добиться продления своих авторских прав, изображение Мики Мауса можно будет использовать без каких-либо согласований с прежними правообладателями, а также появится возможность писать продолжение историй о мышонке, снимать с ним мультики и фильмы.

Впрочем, такая доступность персонажа это палка о двух концах. И примером тому – персонаж Алана Александра Милна, Винни-Пух.

В связи с тем, что с января этого года добрый и туповатый медвежонок, лишившись защиты закона об авторских правах, стал достоянием общественности, начинающий британский режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд, превратил Винни и его верного друга Пятачка в кровожадных монстров, отправившихся крошить людей.

Согласно анонсам, фильм «Винни-Пух: Кровь и мед», снятый в жанре слэшера, что роднит его с «Техасской резней бензопилой», «Пятницей 13» и другими, выйдет на экраны уже в этом году. Удивительно, но в сообщениях о предстоящем сюжете хоррора пока ничего не говорится о «большой и чистой любви» между главными героями, но, возможно, все еще впереди.

Так что в кого или, вернее, во что, стараниями современных писателей и режиссеров превратится забавный диснеевский мышонок, любимый целыми поколениями детей – можно только гадать.

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