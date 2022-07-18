В Британии заявили о готовности к войне с Россией

Британские войска вынуждены будут принять участие в конфликте, если Россия атакует одну из стран НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава штаба Военно-воздушных сил Британии Майк Уигстон заявил, что вверенные ему подразделения готовы принять участие в сражениях с Россией, если такая необходимость возникнет.

По его мнению, британские войска вынуждены будут принять участие в конфликте, если Россия атакует одну из стран НАТО.

– Мы должны быть готовы поддержать наших союзников в НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании. Я не сомневаюсь, что это явная и реальная угроза, для которой мы тренируемся. Очевидно, мы надеемся, что до этого не дойдет и сдерживание сработает, но настанет день, когда Россия предпримет агрессивные действия против государства НАТО, к которому мы будем готовы, – заявил высокопоставленный военный в разговоре с журналистами издания Sky News.

Многие политики в мире считают, что Запад уже давно ведет гибридную войну с Россией, накачивая Украину оружием, обучая ее военных и ремонтируя пострадавшую в боях технику. Вместе с тем до прямого столкновения российских войск с солдатами НАТО пока дело не доходило.

В свою очередь в США не раз заявляли, что не собираются вступать в вооруженное столкновение с российскими войсками и ограничатся лишь всемерной поддержкой Незалежной.