Европу захлестнула волна лесных пожаров

Ситуация с пожарами осложняется полным отсутствием осадков и жарой Фото: REUTERS

Тысячи спасателей в разных странах Европы пытаются противостоять огненной стихии. Леса полыхают в Греции, Испании, Португалии, Франции и других странах. Тысячи людей пришлось эвакуировать из опасных мест, а на данный момент говорят уже о сотнях погибших в результате последствий нестерпимой жары.

Ситуация с пожарами осложняется полным отсутствием осадков и жарой, зашкаливающей за +40 градусов. При этом синоптики предупреждают о возможном скачке температуры уже на этой неделе.

По оценкам ученых, условия для массового горения лесов были подготовлены еще и достаточно сухой зимой, поэтому то, что с приходом жары во многих странах начались лесные пожары, никого не удивляет.

Синоптики отмечают, что в последние годы периоды аномальной жары стали более регулярными из-за изменения климата, а повышение средней температуры по сравнению с доиндустриальными показателями уже выливается в засухи и пожары. Дальнейшие выбросы парниковых газов в атмосферу будут лишь ухудшать ситуацию.

По сообщению медиков, за последние дни в Испании и Португалии от проблем, вызванных загрязнением воздуха дымом, скончались не менее 300 человек, во Франции жители массово покидают охваченные огнем районы, а в Британии впервые за все время метеослужба опубликовала «красное» предупреждение в связи с аномальной жарой.