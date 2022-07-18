В США ограничивают подачу воды в особняки знаменитостей

Калабасас находится в округе Лос-Анджелес, неподалеку от знаменитого Голливуда, и давно уже пришелся по нраву звездам кино Фото: EAST NEWS

Голливудские знаменитости, имеющие многомиллионные особняки в Калабасасе (штат Калифорния), не желают мириться с ограничениями и властям приходится идти на хитрости.

Дело в том, что Калабасас находится в округе Лос-Анджелес, неподалеку от знаменитого Голливуда, и давно уже пришелся по нраву звездам кино.

Проблема заключается в том, что при всей своей живописности регион беден пресной водой, а с декабря прошлого года в нем введено чрезвычайное положение из-за засухи. Соответственно, приняты и довольно жесткие правила водоснабжения, которые голливудские звезды зачастую просто игнорируют, пишет CBS.

Так, особняк Сильвестра Сталлоне в мае потратил более 350% своего водного бюджета, Кортни Кардашьян, живущая в поместье за $8 миллионов – 245%, в доме, зарегистрированном на имя супруги Хоуи Мэндела, «выпили» 240% отведенной воды.

По закону те, кто в течение двух месяцев превышают расход воды в полтора и более раза, должны заплатить штраф, однако эта мера не действует на богатых домовладельцев.

– Для тех клиентов, которые очень богаты и имеют много денег, финансовые санкции не работают. Но разве можно просто купить выход из засухи? Каждый должен внести свой вклад. Это очень серьезно, – заявил сотрудник департамента водоснабжения Джо Макдермотт.

И рассказал, что для таких случаев разработан специальный ограничитель, который злостным нарушителям устанавливают на подающую воду трубу буквально в течение нескольких минут.

Нехитрый прибор резко (примерно в 5 раз) сокращает подачу воды и перешагнуть через лимит нерадивые хозяева не могут чисто физически. Например, такой ограничитель был установлен в доме комика Кевина Харта, а также в особняке, счета которого до сих пор оформлены на имя Майкла Джексона.

Макдермотт также сообщил, что звезды нередко спрашивают, за какую сумму можно снять ограничитель воды, но он человек ответственный и мзды не берет.