Зеленский обезглавил прокуратуру и контрразведку Украины

Зеленский уволил друга лейтенанта запаса Ивана Баканова, закончившего Академию туризма, с очень важного и очень ответственного поста главы украинской контрразведки Фото: EAST NEWS

ВОКРУГ ОДНИ БАНДИТЫ И ПРОДАЖНЫЕ ИЗМЕННИКИ

Цирк никуда не уехал, и клоуны продолжают выступать на украинской арене. Вечер воскресенья президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский очень сильно испортил своему другу детства, однокласснику и партнеру на своем долгом пути от КВНщика-комика до главы государства. Зеленский уволил друга лейтенанта запаса Ивана Баканова, закончившего Академию туризма, с очень важного и очень ответственного поста главы украинской контрразведки. Отстранил от должности председателя СБУ. Причем, по статье 47 "Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины". Между прочим, не самая веселая статья: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

В компании с Бакановым своей должности лишилась и Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая пачками возбуждала уголовные дела в отношении российских журналистов, медиа-менеджеров и должностных лиц, в том числе, против Главного редактора RT Маргариты Симоньян и заместителя Генлиректора "Газпром-медиа" Тины Канделаки. Получилось, как с призывами многих западных лидеров к президенту Сирии Башару Асаду. Они уже давно в отставке, и о них забыли, а Асад по-прежнему президент. И тут как-то случилось очень похоже.

Сам Зеленский чуть позже обнародования двух своих указов об отстранении этих персон от занимаемых объяснил причины своего шага в традиционном вечернем видеообращении.

- Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении, - рассказал он и уточнил. - В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

После чего резюмировал: "Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ".

В компании с Бакановым своей должности лишилась и Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова Фото: EAST NEWS

ВЕРСИИ - ОДНА ДРУГОЙ КРАСИВЕЙ

Получилось неубедительно. Как будто у него вдруг открылись глаза, а до сих пор он сидел, не разлепив веки, и не знал, что происходит. В украинском сегменте сети полно всяческих версий. Одна, например, гласит, что Зеленский наказал Баканова за то, что тот проспал 24 февраля. Якобы ему докладывали о готовящейся спецоперации России, но Баканов игнорировал эти сообщения. И такие доклады якобы пытался донести до главы СБУ задержанный на днях экс-глава СБУ в Крыму Олег Кулинич. Которого самого обвинили в сотрудничестве с россиянами. Представляется, что эта версия слабовата в коленках, как и та, согласно которой Зеленский наказал Баканова за то, что Херсон без боев и сопротивления перешел под контроль России. Прошло слишком много времени, чтобы в разгар тяжелых для Украины боев, в период отступления ВСУ в Донбассе и утраты других, не менее важных городов ставить в вину Баканову эти старые недоработки и прегрешения.

Не выдерживает критики версия, что Баканов пал косвенной жертвой удара российских ракет по Виннице. Мол, там погибли настолько важные персоны из руководства ВВС Украины и иностранных оружейных партнеров, что американцы потребовали жертву искупления. Трудно исключить, что такие персоны действительно отправились на тот свет прямо из Дома офицеров Винницы, в котором, как сообщило Минобороны России, в момент ракетного удара проходили очень важное совещание и переговоры. Но при такой версии наказание должны были понести глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, министр обороны Резников и главком ВСУ генерал Залужный. Которые пока остаются на своих постах.

То, что Баканов стал искупительной жертвой Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который давно и упорно интриговал против друга детства Зеленского, вряд ли подлежит сомнению, но вот за что конкретно его принесли в эту жертву? Рискну предположить, что за торговлю оружием, которое поставляется на Украину ее западными союзниками.

ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН

Напомню, В США и Евросоюзе сейчас вовсю полыхает скандал, связанный с распродажей военной помощи Украине кому угодно. Лишь бы деньги платили. Радикальные боевики, террористы, кто угодно может купить американские "Джавелины", немецкие и английские ПТУРы, ударные и разведывательные беспилотники. Весь Даркнет забит подобными объявлениями, и предложение значительно превышает спрос, что ведет к самому настоящему демпингу. "Джавелины", которые стоят по 250 тысяч долларов, с доставкой по Европе украинские торговцы смертью предлагают всего за 30 тысяч баксов. С такой скидкой можно продавать только то, что досталось бесплатно, на халяву. И в Европе есть сейчас только одна страна, где эта халява приобрела космические масштабы.

А если еще учесть, что объединенная в одну службу турецкая внешняя и внутренняя разведка Милли Истихбарат Тешкилаты (MIT) поделилась с коллегами из СБУ, причем, на самом верху, всей располагаемой ею информацией о контрабандистах и торговцах оружием в Европе, то подозрения, что крышуют эту торговлю западными вооружениями на Украине именно в СБУ, превращаются в имеющую под собой все основания уверенность. Турки-то рассчитывали (вероятно), что украинская контрразведка будет использовать полученную информацию для пресечения нелегальной торговли оружием, а получилось с точностью до наоборот. Это подтверждает и задержание в Сербии бывшей "правой руки" Баканова в СБУ экс-генерала Андрея Наумова, возглавлявшего ранее в контрразведке Управление внутренней безопасности. Который был причастен к ряду криминальных историй на Украине, и задержали его на сербско-македонской границе с большой суммой наличной валюты и драгоценностями.

А ТЕПЕРЬ ЗАЛУЖНЫЙ?

Скандал с торговлей оружием налево не утихает, а лишь разгорается, в Европе и США собираются наладить систему контроля за поставляемыми вооружениями, и Киеву надо было срочно наказать виновного. Поэтому пришлось пожертвовать Бакановым, чтобы попытаться выбраться "сухим из воды". Тем более, что Ермак, которого недавно уже американские республиканцы обвинили в "работе на Кремль", давно хотел избавиться от Баканова, который мог повлиять на Зеленского в силу давних связей с ним.

Конечно, без украинских военных в этой истории не обошлось. И Зеленский давно уже хочет сместить Главкома ВСУ генерала Залужного, поскольку тот имеет свое видение на тактику ведения сражений, отличное от взглядов Зеленского, и частенько противоречит ему, за что удостоился уже не одной выволочки. Но тут Офис президента фальстартанул пару недель тому назад в отношении Залужного, и пока его приходится на старой должности. Тем более, что генерала поддерживают американцы, которые совершенно точно дали Ермаку и остальной команде украинских "чистильщиков рядов" по рукам и команду "Не трогать!" Но фамилия Залужного еще всплывет в ближайшие недели, максимум, пару месяцев в связи с целым букетов новых обвинений со стороны Зеленского. И это станет моментом триумфа не только для Зеленского, но и для Ермака, отомстившего республиканским конгрессменам США. Ермак, безусловно, талантливо разыграл всю партию, но становиться "дуэньей" и "серым кардиналом" при Зеленском – это из серии потешить себя напоследок.

Бакановым обрубают концы в нелегальной торговле западным оружием, в которой наверняка замешаны и высокопоставленные сотрудники из команды самого Зеленского, одновременно оправдываясь перед американцами, британцами и европейцами. И это представляется самой вероятной версией причин его отставки.

А ДО КУЧИ И НЕЛОЯЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Что же касается Венедиктовой, то она просто подобралась в компанию с Бакановым, с которым, кстати, фотографировалась весной в Киеве, чтобы доказать "несостоятельность" версий о бегстве главы СБУ в Германию во время начала российской специальной военной операции.

Что вовсе не значит, что к ней у Зеленского не было никаких претензий. Были, и еще какие. Во-первых, сотрудники прокуратуры действительно не горят желанием бежать из освобожденных от властей Киева территорий в столицу Незалежной, особенно, если на них "нет крови". Но главное, что она не смогла доказать Зеленскому свою личную преданность. Не стала возбуждать уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, а ушла в отпуск, передоверив эту миссию своему заместителю. И, конечно, совершенно выпустила из рук следствие и предстоящий суд над Виктором Медведчуком, приказ о задержании которого и возбуждении против него уголовного дела отдавал лично Зеленский.

И сейчас Медведчук сидит в СИЗО с неясными перспективами суда над ним, потому что никакие следственные действия не дают никаких нужных результатов. И время продления содержания его под стражей скоро закончится, уже продленный, он истекает 9-го августа, и каких-то внятных перспектив у дела нет. А Порошенко не то что не сидит, а и просто разъезжает по всем Европам, которых требует его душа.

И неудивительно, что место Венедиктовой занял с приставкой и.о. тот самый заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко, подписавший постановление о возбуждении дела против Порошенко.

За что, кстати, Симоненко тут же после этого попал на сайт "Миротворец" в качестве еще одного "врага Украины" (привет Антону "Антонине" Геращенко, которого эта новость явно не порадовала).

Ждем следующих серий и запасемся покорном. Зачетный жабогадюкинг пока еще очень далек от своего завершения.

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