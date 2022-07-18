Сама планета испытывает Европу на прочность

На Европу идет новая волна коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Европейским романтикам незачем ехать в Италию, чтобы признаться в любви своей второй половине у старинных итальянских фонтанов – фонтаны отключили. Из-за засухи. По крайней мере, в Милане совершенно точно, но не только в нем. В Вероне жителям города, вообще, не до фонтанов, им приходится экономить питьевую воду. В Европе сейчас, вообще, не очень комфортно из-за жары. В Португалии, Испании, Италии температура за сорок градусов в тени. На этой неделе жару в 40 градусов обещают и в Великобритании. Но на туманном Альбионе к жаре как-то не привыкли, а потому подавляющее большинство домовладений не оборудованы кондиционерами. Впрочем, тем, у кого они есть, электроэнергия стоит баснословно дорого. Несколько включенных кондиционеров в доме могут привести обычную семью к разорению

В Италии царит небывалая жара Фото: REUTERS

Что касается той же Италии, то там частично пересохли русла рек, даже крупнейшей на севере республики реки По. Адриатическое море ринулось в освободившиеся русла заполняя их соленой водой. Морская вода в руслах пресных рек и прочих водоемов. Как следствие, не только засуха, но и засоление почвы грозят резким падением урожайности.

Цены на электроэнергию растут до рекордных показателей, но ведь платить придется потом, а желанной прохлады хочется сейчас. И европейцы накручивают себе гигантские счета за работу кондиционеров. Тем более, что в той же Испании от жары погибли уже более 400 человек, где температура поднималась выше уже не 40, а 45 градусов по Цельсию.

Электроэнергия кусается настолько сильно, что городские власти Берлина отключили вечернюю и ночную подсветку Бранденбургских ворот. А ведь еще недавно расцвечивали одну из главных достопримечательностей столицы ФРГ в цвета флага Украины и восторгались красотищей.

Из-за засухи мелеют реки Фото: REUTERS

А теперь, мало того, что дорого, так еще и не хватает электрогенерации. Газа нет, в Италии останавливаются газовые и гидроэлектростанции. Газовым не хватает не только газа, но и воды в реках для создания пара. Резервуары гидроэлектростанций опустошены наполовину. Воды не хватает и во Франции, и там останавливают АЭС, поскольку на них использовали вод рек. Воды становится еще меньше, в Германии не могут обеспечить доставку угля для теплоэлектростанций, работающих на угле, потому что Рейн этим летом измельчал, а вся логистика была выстроена на доставку топлива к станциям баржами, которые сейчас загружают в два-три раза меньше, чем они могут взять на борт.

А еще пожары, которые нечем тушить – в Испании, Франции, Португалии, в общей сложности, в семи странах ЕС, а еще в Северной Африке. Главная задача пожарных - не потушить огонь, а не пустить его в населенные пункты.

На фоне этих известий как-то совершенно иначе воспринимаются сообщения о том, как в Дербенте пару дней назад открыли крупнейший фонтан с цветомузыкой. Там теперь возле него не только свежо, но и красиво. Господа европейские романтики, не хотите ли убедиться? Тут вам и вода, и свет с меняющимся цветом, и музыка. Все в одном флаконе. Ах да, забыл, санкции…

В городах из-за нехватки воды отключают фонтаны. Фото: REUTERS

В Италии бьют тревогу о засыхающем на корню урожае. В России думают, куда его девать – эксперты прогнозируют самый большой за последние годы, более 130 миллионов тонн по итогам уборочной 2022-го.

А тут еще новая разновидность ковида поднимается. Только на этот раз Италии рассчитывать на помощь российских медиков не приходится. Сами, все сами. Могут вместо российской помощи сделать ставку на европейскую или еврогейскую солидарность. Конечно, если они существуют не виде "закона жизни" зэков: "Умри ты сегодня, а я завтра".

Никогда не хотел жить в Европе, а сейчас, тем более. И не только из-за нынешней погоды. Есть целый ряд вопросов, по которым я и Евросоюз кардинально не совпадаем. Начиная с того, что Россию мне никто не заменит, и вплоть до неприятия нынешней либерастной евротолерастии и отхода от традиционных консервативных ценностей. Но и нынешняя ситуация с погодой и энергетикой лишь подтверждают правильность моего выбора. Не говоря о грядущей зиме, которая уже снится европейским экспертам и лидерам в страшных кошмарах. И да – плакать не надо, дефицит жидкости, ее необходимо экономить.

Сама планета словно бы испытывает страны Евросоюза на прочность. И что-то подсказывает, что испытания смогут пройти далеко не все.