Кредит под залог авто: Где взять проще и выгоднее

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Банк Хоум Кредит запустил новый продукт: кредит наличными под залог авто. Сумма и срок по такому кредиту больше, чем по необеспеченным кредитам наличными. К примеру, оформить заем можно на сумму до 5 млн рублей и на срок до 7 лет.

Ставка по кредиту – от 5,9% годовых. Тем не менее для получения минимально возможной ставки нужно подключить программу «Финансовая защита».

- Для удобства наших клиентов такой кредит оформляется во всех каналах банковского обслуживания, включая онлайн и оффлайн. Его можно оформить в мобильном приложении «Хоум кредит», интернет-банке, а также в любом офисе банка, - говорится в официальном сообщении банка.

Алгоритм для получения кредита под залог авто следующий. Во-первых, надо сфотографировать свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в приложении «Хоум Кредит» или предоставить его сотруднику офиса. Во-вторых, получить решение от банка. В среднем на это уходит около получаса. И в-третьих, показать автомобиль в удобном месте и подписать договор.

Есть лишь одно ограничение - возраст автомобиля не должен превышать 10 лет. При этом до выплаты кредита транспортное средство будет находиться в залоге у банка.

Тем не менее это практически никак не повлияет на возможности по его использованию. Как уточняют в банке, владелец машины сможет ездить на ней куда угодно, в том числе и за границу. Единственное ограничение – запрет на регистрационные действия (продажа, дарение и т.д.).

- Мы стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия. Новый кредит позволяет существенно увеличить сумму и срок кредитования. Такой продукт будет пользоваться большой популярностью у наших клиентов, так как предлагает больше возможностей, - считает Ирина Григорьева, директор департамента залогового кредитования Банка Хоум Кредит.

Как поясняют в банке, на первом этапе кредит под залог автомобиля будет доступен в следующих городах и регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань, Республика Татарстан, Новосибирск, Новосибирская область, Ростов, Ростовская область, Краснодар, Краснодарский край. Но очень скоро он станет доступен по всей России.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОГРН 1027700280937, г. Москва