Европейцы хотят тепла, топлива и еды, а им советуют запастись "стратегическим терпением"

Перелицевав знаменитую песенку Бони из оперетты "Сильва", можно спеть на новый лад: "Без газа жить нельзя на свете, нет!" Фото: EAST NEWS

Турбина для "Северного потока" была отправлена из Канады в минувшее воскресенье, и, как пишут, к 24-му июлю должна прибыть в Россию. Там еще наверняка будут какие-то проверки, если вместе с ней прибудут и необходимые документы, которые также не были предоставлены вовремя. В общем, как ни крути, но 21-го числа нынешнего месяца, в обозначенный официально день завершения ежегодного профилактического ремонта даже при всем желании "Северный поток" в полную силу не заработает. И 22-го тоже, и 23-го. И, вообще, непонятно пока, когда это произойдет.

На фоне этих сообщений давеча в Европах раздался очередной ба-бах. Я бы даже сказал, целая серия ба-бахов, свидетельствующих, что у кого-то что-то порвалось и не исключено, что на английский флаг. И все это связано с Россией, ее газом и предстоящей зимой.

БЕЗ ГАЗА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ, НЕТ

Первый ба-бах: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши выступил с заявлением, что правительство не может обеспечить поляков достаточным количеством угля. Как для электростанций, так и для индивидуальных домохозяйств.

- До меня из разных регионов страны доходит информация, что у угольных складов нет воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале. На сегодняшний день самая большая проблема в том, что угля нет совсем, - заявил Моравецкий и горько диагностировал. - Потому что в последние годы мы завозим уголь из России.

То есть сначала Польша сама создала у себя дефицит газа, следуя политике "зеленого перехода", ради которого добыча, хоть и низкосортного, но собственного угля в Польше была прекращена, а потом отказалась и от российских газа и угля, а теперь посылает собственное население заготавливать перед зимой хворост, расписываясь в своей несостоятельности.

Правительство не может обеспечить поляков достаточным количеством угля Фото: REUTERS

Второй ба-бах: Карл Нехаммер, канцлер Австрии и председатель Австрийской народной партии (АНП) вдруг заявил, что без адекватных мер европейских чиновников против инфляции, роста цен и замещения российского газа, у ЕС остается только два варианта для выживания.

- Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты, - объявил этот "борец с Путиным" и оптимистично добавил. - И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее — чокаться только в случае, когда хорошо.

Он точно не "агент Путина"?

Третий ба-бах: Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства ФРГ в воскресенье заявил, что пережить зиму без поставок российского газа Германии решительно невозможно.

- Газохранилища заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. Но, поскольку, давал интервью за несколько дней до воскресенья, то ни словом не обмолвился, что в Германии начали отбор из газохранилищ.

Пережить зиму без поставок российского газа Германии решительно невозможно Фото: EAST NEWS

ОТ АТЛАНТИКИ И ДО ФИНЛЯНДИИ

Четвертый ба-бах: Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики ФРГ, который еще недавно с гордостью заявлял, что Германия прекратит закупку газа у России ("Получи, Путин!") вдруг чуть не расплакался в статье журнала "Форбс", выразив опасение, что Москва прекратит подачу газа по "критически важному" для ФРГ газопроводу "Северный поток".

- Последствия лишения российского газа будут разрушительными для страны. Основной удар может принять на себя промышленность. Предприятия будут вынуждены нормировать потребление энергии, сокращать штат или вовсе прекратить работу, признался Хабек, прославившийся тем, что ранее писал сказки для детей в жанре "фэнтези". Газ и реальная экономика – это тебе, паренек, не фэнтези писать, где герои обогревают друг друга передачей излишков своей энергии.

В качестве альтернативного выхода Хабек предложил уже не "тонкую струйку в душе, а еще более кардинальные меры: "Было бы фатально отапливать офисы до 23 часов и уничтожать при этом целые отрасли промышленности. Нам также нужно подумать, имеет ли смысл включать отопление на Рождество или Пасху, где это возможно и где нет смысла, когда большинство людей все равно в отпуске". Кто-нибудь, расскажите этому вундеркинду с отсутствием начальных познаний в области физики, что в случае разморозки системы отопления расходы на ее замену будут выше даже не кратно, а на порядок.

Пятый ба-бах: Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки, сообщила в воскресенье общественная телерадиовещательная корпорация этой страны YLE. С чем это связано? Правильно, с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, которые в необходимом объеме замещать нечем. Такой ситуации финны не помнят. До сих перебои в подаче электроэнергии в стране были только из-за капризов погоды.

Почему бы и нет? Весь мир знает, что зимой в Финляндии достаточно тепло. Там даже старенький Йоулупукки живет зимой в неотапливаемом доме.

Шестой ба-бах, общеевропейский: Евросоюз намерен подать в суд иск к Венгрии из-за дискриминационных цен на бензин и солярку в отношении граждан других стран ЕС. Это будет уже второй иск после первого, по поводу запрета ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, который приняли в Будапеште после аналогичного нормативного акта в России.

Действительно, машины и трактора с венгерскими номерами заправляются в Венгрии на АЗС по ценам, на 60-70% ниже, чем в остальных странах Европы. но это лишь по той причине, что правительство дотирует покупку ими бензина. Кстати, и запасенным для Венгрии газом Орбан тоже не намерен делиться с соседями, порвавшими глотки на антироссийские истерики вместо закупок газа. Он явно знает русскую поговорку про дружбу и табачок или хорошо знаком с творчеством "дедушки" Крылова: "Ты все пела, это дело. Так поди же попляши".

Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки Фото: REUTERS

… И ЗАКЛИНАНИЯ

В общем, перелицевав знаменитую песенку Бони из оперетты "Сильва", можно спеть на новый лад: "Без газа жить нельзя на свете, нет!"

А что же власти? А власти демонстрируют готовность идти до конца, то есть до последнего замерзшего европейца. И не скупятся на "заклинания", которым не хватает бубна шамана.

"Заклинатель смехом" канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против России не будет отменена, если мирное соглашение между Киевом и Москвой будет заключено не на условиях Украины.

- В случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена. Большинство немцев страдают от последствий рестрикций, включающих высокую стоимость бензина и продуктов. Многие с тревогой смотрят на счета за электроэнергию и топливо, - продемонстрировал знание предмета канцлер Германии. - Этот путь нелёгок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша.

Но закончил в том смысле, что этот путь надо пройти до конца, а победа близка, как никогда. Помнится, Геббельс в окруженном Берлине в апреле 1945-го говорил жителям немецкой столицы то же самое.

Да брось, Олаф, это же просто смешно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать стонать, жаловаться и платить за санкции в полной мере.

Но круче всех выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал европейцев к "стратегическому терпению".

- Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх — значит позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах, - заявил он и признал, что из-за санкций ситуация в странах ЕС стала гораздо хуже. - Конечно, такая быстрая "детоксикация" от российских энергоносителей влечет за собой значительные издержки для ряда стран и секторов, с которыми нам придется столкнуться. Однако это та цена, которую мы должны заплатить за защиту наших демократий и международного права.

- Санкции, принятые ЕС и партнёрами-единомышленниками, уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику будет только усиливаться. Нам нужно стратегическое терпение, пока Россия не прекратит агрессию и Украина не получит возможность восстановить полностью свой суверенитет, - продолжил главный европейский дипломат и повторил еще раз. - Европа должна проявить стратегическое терпение.

А на вопрос, "доколе терпеть" Боррель ответил тоже. Коротко и не очень оптимистично: "Не год, не два, и не три".

Парадокс, европейцы хотят тепла и еды, а им говорят, что в ассортименте есть только предложение потерпеть. Стратегически и долго. И предлагают европейцам самим порвать свои сами знаете что на английский флаг против Путина, как это сделали лидеры ЕС.

А ведь население на такое не подписывалось, в отличие от премьер-министров и президентов.

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