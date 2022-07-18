Минобороны: На Донбассе уничтожено 250 иностранных наемников

Демилитаризация Украины продолжается Фото: REUTERS

Минобороны России, подразделения ДНР и ЛНР продолжают очищать Украину от иностранных наемников, что приехали на Донбасс в поисках смерти. Все они отслеживаются с первого дня приезда, а когда выдвигаются в сторону Донбасса сразу ликвидируются.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия, а в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10-ти украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники.

Представитель Минобороны также сообщил, что в районе Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.

Отметил генерал подразделения артиллеристов, что в рамках контрбатарейной борьбы поразили: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в ряде сел Донецкой Народной Республики.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286-ти районах», - перечислил Конашенков.

В списке уничтоженных целей ВСУ также оказались: самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

257 - самолетов.

142 - вертолета.

1564 - беспилотных летательных аппарата.

356 - зенитных ракетных комплексов.

4099 - танков и других боевых бронированных машин.

759 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3157 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4392 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Более 200 воспитанников Межрегионального детско-юношеского общественного движения «Гвардейская смена» отправились на военно-патриотические сборы, которые пройдут при непосредственной поддержке Росгвардии в Можайском городском округе Московской области недалеко от Бородинского поля. Торжественное открытие сборов «Гвардейская смена. Бородино-2022» состоялось в Москве у памятника «Воинам внутренних войск». Этот проект ежегодно проводится Росгвардией для воспитанников патриотических клубов, детей военнослужащих, сотрудников и ветеранов войск.

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов поздравил ребят с открытием сбора, пожелал им с пользой провести время и найти новых настоящих друзей. Он подчеркнул, что можайская земля, куда отправятся ребята, не случайно выбрана местом проведения сборов. Она до сих пор хранит память об ожесточенных сражениях двух Отечественных войн. Памятники героям войны 1812 года на Бородинском поле соседствуют с обелисками на братских могилах советских солдат Можайского укрепрайона.

В этом году в слете участвуют воспитанники отделений Межрегионального детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» из Москвы и Санкт-Петербурга, Курской, Брянской, Московской, Владимирской, Новосибирской, Вологодской областей, из Алтайского края, Пермского края, а также из Ханты-Мансийского автономного округа.

СПРАВКА «КП»

«Гвардейская смена. Бородино» направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, формирование у подростков уважения к ратному труду военнослужащих войск национальной гвардии. Движение «Гвардейская смена», созданное в конце 2020 года, вовлекает подростков в занятия активными видами спорта, в том числе военно-прикладными, а готовит молодых людей к военной службе. Председателем Главного совета движения «Гвардейская смена» является Герой Российской Федерации президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство Краповых беретов «Витязь» полковник запаса Сергей Лысюк.