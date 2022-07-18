Всего в России работало более 150 точек продаж. Это седьмой показатель в мире. Магазины закрылись 2 марта Фото: REUTERS

Шведский продавец одежды H&M (HM, Эйчендем) окончательно уходит из России. Такое заявление появилось на официальном сайте компании.

- Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России, - заявила Хелена Хельмерссон, генеральный директор H&M Group.

В России шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) работала с 2009 года. Всего в России было открыто больше 150 точек продаж – это седьмое место среди десятков стран, где представлена компания H&M. Чистая прибыль российского филиала за прошлый год – 6,9 млрд рублей.

Все магазины в России закрылись еще 2 марта. Все это время шведы надеялись, что ситуация устаканится, продолжали платить две трети зарплаты сотрудникам и вносить арендную плату торговым центрам. По примерным подсчетам, это стоило ей 1,2 млрд рублей.

Россияне запомнят H&M как место, где можно было купить действительно качественную одежду за небольшие деньги.

- Для потребителей магазин был удобен. В средней ценовой категории, с зарубежным флером, - сказал в эфире радио «КП» Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

По словам, будут даже плюсы. Раньше ниши в мебели и одежде были заняты шведскими монстрами. Конкурировать с ними было очень сложно.

- Теперь путь расчищен, место пустовать не будет, - уверен Михаил Беляев. – Так что это не трагедия и особых потерь для нашей экономики не будет.

На прощание в H&M планируют устроить распродажу остатков продукции. Причем не на сайте, а в магазинах. Подробностей в компании пока не раскрывают - видимо, все еще анализируют опыт ИКЕА, которая из-за ажиотажа со стороны покупателей не справилась даже с онлайн-распродажей. Но некоторые СМИ сообщили, что торговые точки могут открыться 1 августа.

Поклонников у шведской одежды было не меньше, чем у их соотечественников-мебельщиков. Если открыть двери офлайн-магазинов, есть большая вероятность, что их вынесут за несколько часов. С давкой, драками и слезами - как на настоящих американских распродажах.