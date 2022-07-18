В Британии отменили балет как «расистское искусство»

Подавляющее большинство балерин за столетия истории балета были представительницами белой расы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная школа современного танца (NSCD) в английском Лидсе в наступающем учебном году подстраивается под требования «новой этики» и планирует «деколонизировать учебный курс». То есть избавиться от всего, что, по мнению либеральных активистов, хотя бы отдалённо напоминает расизм.

Например, из числа экзаменов будет убран балет — как элитарное, а значит, по мнению сторонников новых ценностей, «неравноправное и расистское» занятие. Действительно, в этом виде танца чётко разделяются гендерные роли (что на нынешнем Западе считается дурным тоном), а от артистов требуется худоба и стройность — то есть люди с избыточным весом подвергаются дискриминации.

Наконец, подавляющее большинство балерин за столетия истории балета были представительницами белой расы, а значит, их танец является проявлением расизма и колониализма. В связи с чем, для восстановления справедливости, этот вид искусства требуется совсем отменить.

Заметим, Северная школа считается элитным заведением — как пишет Daily Mail, годовое обучение там стоит от 10 тысяч евро.

Ранее британский искусство уже становилось жертвой «идеологических ножниц» под влиянием либеральной цензуры. Осенью 2021 года эдинбургские постановщики балета «Щелкунчик», с успехом шедшего в Шотландии последние 50 лет, распорядились «изъять элементы китайской и арабской культуры» из костюмов и танцевальных номеров — с точки зрения новой этики, это является «культурным заимствованием», то есть расизмом и колониализмом. А персонажа по имени Дроссельмейер в целях достижения «гендерной нейтральности» стали попеременно изображать актёры мужского и женского пола.

Всё это происходит на фоне острейшего политического шторма в Соединённом Королевстве, повлекшего отставку правительства Бориса Джонсона. Причины — дефицит продуктов и инфляция, в свою очередь, вызванные энергетическим кризисом из-за попытка Запада «изолировать Россию» вместе с её нефтью и газом.