Ульяновский Nebolshoy teatr замахнулся на «Золотую маску» после ремонта

Художественный руководитель ТЮЗа Эдуард Терехов Фото: Алена СТРИЖОВА

В Ульяновске полным ходом идет реконструкция здания Театра юного зрителя – бывшего кинотеатра «Родина». В городе на Волге все знают его как Nebolshoy teatr. Несколько лет назад федералы выделили на строительство нового «дома актеров» порядка 400 млн рублей.

Труппа ликовала. До этого артисты много лет работали в условиях, которые трудно назвать творческими. Например, в старом здании не было гримерок — и мужчины, и женщины в одном крошечном помещении были вынуждены делать все свои дела. Здесь не было туалета. «Кабинет для размышлений» артистов стоял на улице. И это, конечно, не все: бывший кинотеатр «Родина» в принципе не подходил для театральной труппы ни по одному параметру. Старое здание рассыпалось на глазах.

Реконструкция ТЮЗа Фото: Алена СТРИЖОВА

С чего все начиналось

В 2021 году было решено сносить старое здание, а на его месте строить новый, комфортный, четырехэтажный театр. Каково же было удивление актеров и руководителя театра, когда вместо поздравлений они получили порцию критики от ульяновцев.

Местные архитекторы посчитали проект плохим, а старое же здание - важным для региона. Однако в чем заключается его важность, неизвестно: госэкспертиза снос разрешила, здание не является объектом культурного наследия, да и построено оно по типовому проекту. Времени на раздумья не было. Поэтому в апреле 2022 года, под недовольное бурчание уважаемых архитекторов, подрядчики приступили к сносу старого здания и строительству нового.

Реконструкция ТЮЗа Фото: Алена СТРИЖОВА

Позднее в одном из интервью министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова сказала, что для многих это здание было дорогим с точки зрения своих приятных воспоминаний о проведенном там времени.

— Но с точки зрения технической возможности, это была вынужденная мера - принять такое решение. Чтобы у нашего ТЮЗа наконец-то появился новый, просторный [дом], с 300 местами в зрительном зале. Это – возможности для создания новых рабочих мест. Это – новые производственные цеха, новые лофт-пространства для зрителей. Это будет комфортное и с точки зрения посещения зрителями место, и с точки зрения оборудования этого театра в соответствии с современными возможностями, — комментирует министр культуры Евгения Сидорова.

Журналисты «КП-Ульяновск» съездили на стройку и посмотрели, что там сейчас происходит.

Реконструкция ТЮЗа Фото: Алена СТРИЖОВА

Ждем в гости «Золотую маску»

Встретили нас художественный руководитель Театра юного зрителя Эдуард Терехов и генеральный директор «МСУ-7» Семен Семенов. На месте бывшего кинотеатра уже вовсю строится новое здание и даже вырисовываются очертания будущего театра. Проводил экскурсию сам Эдуард Терехов.

— Мы находимся в уже обновляемом Театре юного зрителя. На сегодняшний момент каркас нового здания практически возведен и сейчас мы стоим в самом его сердце, — рассказывает Терехов. Глаза горят, видно, что он уже очень ждет, когда всей труппой смогут зайти в свои новые владения, ставить там спектакли и, как и прежде, радовать зрителей постановками.

Реконструкция ТЮЗа Фото: Алена СТРИЖОВА

Зрительный зал станет в два раза больше. Если в прошлом помещалось только 180 человек (а на некоторые постановки количество зрителей приходилось сокращать до 100), то новый зал готов принять сразу 300 гостей.

— Мы вынужденно терпели убытки и сокращали количество зрителей для того, чтобы детские праздники не превращались в нечто неприятное, — говорит Терехов. Попросту говоря, администрация театра отказывалась от зрителей, чтобы во время новогодних мероприятий никого не затоптали, места не было от слова совсем.

Помимо этого в здание полностью отсутствовали складские помещения — дорогущие костюмы лежали повсюду без каких-либо условий, многомиллионное оборудование — также.

— Сама сцена стала значительно больше и в два с половиной раза глубже. По сторонам сцены появятся карманы, где будут декорации и артисты смогут нормально готовиться к выходу. В отличие от той крохотной сцены, где между ней и кулисами было всего полтора метра. Но это лишь одно из творческих пространств театра. Будет еще два зала, которые с одной стороны являются репетиционными, но там все предусмотрено для того, чтобы эти залы могли посещать зрители. Соответственно, они станут камерными, — рассказывать Терехов.

Реконструкция ТЮЗа Фото: Алена СТРИЖОВА

Все это по его словам позволит увеличить количество зрителей с 30 тысяч в год до 60-70, а в будущем и замахнуться на 100 тысяч. Вырастет и количество рабочих мест до 160. Да и сама актерская труппа станет больше – здесь будет комфортно четырем десяткам актеров.

Кроме того, новый театр будет вписываться в райдер гастролирующих коллективов. Теперь на сцене ТЮЗа смогут принимать коллективы «Золотой маски» или проекта «Большие гастроли». Раньше такой возможности, конечно, не было.

— У нас больше нет никаких ограничений для фантазии! Технически возможно все. У нас будет замечательная лаборатория для реализации творческих проектов, — говорит Терехов.

Кстати, помимо внутренних пространств на территории ТЮЗа появится театральный сквер, где так же будут ставиться различные постановки.

Если коротко, то площадь театра увеличится почти в 10 раз. И это отчетливо видно, стоит войти внутрь будущего здания. Только на площади одного фойе мог уместиться весь прошлый ТЮЗ.

Сложностей много, но решения найдены

Реконструкцией здания ТЮЗа занимается строительная фирма «МСУ-7». Раньше они ремонтировали школы, больницы и прочие социальные объекты. Среди них, например, лагерь «Деево», Октябрьский сельский лицей, здание на 130 метров с бассейном в Ишеевке и другие.

По словам генерального подрядчика и гендира «МСУ-7» Семена Семенова работы ведутся в усиленном режиме, отставаний по графику нет

— Заканчиваем стены и колонны четвертого последнего этажа. Частично залили покрытие. Скоро будем приступать к устройству кровли. В августе планируем закончить основные виды работ по бетону и перейти к внутренней отделке. Возвели на трех этажах стены из газоблока. Перенесли газ и теплотрассу. Приступили к оштукатуриванию второго этажа. Опасений нет. Проект сложный, нестандартный, но очень интересный, — говорит Семенов.

Сложность проекта заключается в его нетипичности — это высокие потолки, много второго света.

— Очень большой зрительный зал. Нам негде было поставить краны, пришлось делать подкоп и загонять кран в сам театр, — рассказывает подрядчик. Но оно того стоит, ведь по выходу ульяновцев ждет очень красивое и современное здание с витражным фасадом и балюстрадами.

Бюджет на монтажно-строительные работы составляет 390 млн рублей. Тут тоже есть свои трудности, в основном из-за удорожания материалов и перебоев с поставками. «Арматура подорожала почти в два раза, но думаю, что все будет хорошо, мы справимся. Государство нам помогает», — говорит Семенов.

А вот прошлое здание, по его словам, не отвечало ни одному нормативу. В том числе и по безопасности.

Реконструкция ТЮЗа Фото: Алена СТРИЖОВА

— Это был кинотеатр советских времен. Видимо, его строили хозспособом из кирпичей, дерева, блоков. В общем, из всего того, что было под рукой. Когда мы помогали артистам вывозить вещи, там пол просто ходил ходуном. Здание было настолько ветхое, что когда мы приступили к его сносу, нам потребовалось зацепить только один угол, а потом оно уже само начало падать. Внешне оно, может, и было красивое, но держалось только за счет того, что за ним следила труппа и администрация ТЮЗа. Это было неизбежно. Хорошо, что выделили деньги. Если бы здание признали аварийным, город в итоге бы не получил такого прекрасного нового театра, — заключил Семенов.

Директор Ульяновского художественного музея Анна Карвалейру – одна из тех, кто поддерживал этот проект с самого начала:

— Кинотеатр «Родина» изначально сохранился только благодаря тому, что туда заселилась театральная труппа. Причем очень интересная, необычная, с независимыми и авторскими постановками. Художественный руководитель Эдуард Терехов бился больше 10 лет, чтобы получить новое здание, и то, что они наконец-то получили федеральное финансирование на это — очень здорово!

Лично для меня — это очень яркое событие. Я очень рада за коллег. За то, что у них появится полноценное здание, с большим количеством места. И в очень короткое сроки. Театр заживет новой жизнью, а у региона появится еще одна фестивальная площадка.

Напомним, что ввод нового здания в эксплуатацию планируется в марте 2023 года.