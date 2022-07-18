В Кремле считают Евгения Евтушенко выдающимся поэтом

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В этот понедельник, 18 июля, журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым с таких слов:

… - Дмитрий Сергеевич! Может быть, сейчас нам не до поэзии, но сегодня, 18 июля, 90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко, который, кстати, свое первое стихотворение в 14 лет опубликовал у нас в «Комсомолке». Я подумал, что сегодня мы не можем пройти мимо такого события, как юбилей такого поэта. Поэтому решил у вас спросить - как в Кремле относятся к имени, к фигуре, может быть, к творческому наследию Евгения Евтушенко?

- Его трудно переоценить, - сказал пресс-секретарь. - Это один из выдающихся наших поэтов, представителей культуры. Человек, который реально внес, наверное, огромный вклад в развитие нашей современной российской культуры.

- Спасибо.

После этого Песков ещё добавил:

- Если «Комсомолка» и дальше продолжит на постоянной основе публикацию стихов, я думаю, это будет очень полезно для молодых…

Все в ваших руках.

- Конечно, обязательно.