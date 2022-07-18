Как антиалкогольная кампания в СССР повлияла на судьбу народной комедии "Любовь и голуби"

Лирическая кинокомедия режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» изначально была задумана двухсерийной. Фото: кадр из фильма.

В Сети появилась информация, что лирическая кинокомедия режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» изначально была задумана двухсерийной. Но вторая часть не прошла цензуру из-за сцен с алкоголем. В свое время актер Сергей Юрский, который сыграл в картине дядю Митю, рассказывал, что на съемках использовали настоящий алкоголь. Артисты выпивали в кадре, а члены съемочной группы — за кадром.

Фильм снимался в середине 80-х, когда в СССР развернулась борьба с пьянством. Поэтому эпизоды с алкоголем пришлось вырезать, а хронометраж сократить до такой степени, что хватило только на один полный метр.

Получается, что значительная часть картины была посвящена пьянству главных героев. Что, конечно, же не так.

Вдова Владимира Меньшова актриса Вера Алентова совершенно иначе вспоминает съемки фильма «Любовь и голуби». Она убеждена, что народная картина вполне могла принести Меньшову второй «Оскар». Но её пустили вторым экраном и на несколько лет отстранили от международных кинофестивалей.

Владимир Меньшов вдохновился идеей снять фильм по пьесе «Любовь и голуби» Владимира Гуркина после того, как посмотрел спектакль в театре «Современник».

«Постановка была очень хороша, и Володя сразу, как только мы вышли из театра, сказал, что хочет это снимать, - пишет Алентова в своей книге «Все неслучайно. – Позже мы с удивлением услышали от Табакова, что театр считает спектакль «Любовь и голуби» позором в своих стенах. Очень любя Табакова, с этим его высказыванием Володя согласиться никак не мог».

Роль Раисы Захаровны Меньшов первоначально предложил своей жене Вере Алентовой. В пьесе ей отводился лишь маленький эпизод. Меньшов посчитал, что этот персонаж заслуживает большего. Благодаря ему образ Раисы Захаровны вырос до внушительных размеров. Алентова должна бы радоваться, что у нее большая роль, хотя и не главная. Но в это время она получила приглашение от режиссера Юлия Райзмана на главную роль в картину «Время желаний». Срок съемок у Райзмана и Меньшова совпадали. Алентова предпочла работе с мужем съемки у советского киноклассика.

На роль Раисы Захаровны пробовалась Татьяна Доронина. Но в итоге эту роль блистательно сыграла Людмила Гурченко.

«Любовь и голуби» снимали в Медвежьегорске в Карелии. Все участники экспедиции вспоминали съемки со светлой радостью. Меньшов был благодарным зрителем. Он так заразительно смеялся после каждой сцены, а порой валился от хохота, что у актеров вырастали за спиной крылья. Фильм получился сверкающим народным юмором, с прекрасными актерскими работами.

В то время (середина 80-х) в стане набирала обороты антиалкогольная кампания. Когда картину сдавали на «Мосфильме», выяснилось, что «сверху» поступили замечания: слишком много сцен пьянства. Поэтому худсовет принимать фильм в первоначальном виде отказался. Меньшову предложили вырезать все сцены, где возникала тема выпивки. Он категорически отказался: неповторимый образ дяди Мити в исполнении Юрского пришлось бы вырезать совсем. Поскольку дядя Митя трезвым на экране не появлялся. Тогда мосфильмовские начальники пригласили другого режиссера перемонтировать картину Меньшова. Результат получился настолько плохим, что на киностудию снова вызвали Меньшова. И тот снова отказался переделывать свой фильм, лишь согласился вырезать один эпизод, в котором «случайный прохожий» замечает кружки с пивом, которые оставили на пристани Вася и дядя Митя. И выпивает за ними одну за другой шесть кружек.

Меньшов долго искал «актера» для этой сцены. Нужен был «тренированный» человек, который был бы способен на такой фокус – выпить 6 кружек в одном кадре без монтажа и склеек. Эту смешную сцену в итоге вырезали. Правда прямого отношения к сюжету она не имела, картина из-за этого не пострадала. И уж точно из одной этой сцены нельзя было собрать вторую серию.

В конце концов фильм был принят. Однако ему дали вторую категорию с минимальным количеством копий, в прокат он вышел «вторым экраном» в малых залах. Тем не менее картина все же пробилась через все препоны к зрителю и завоевала народную любовь на долгие годы.