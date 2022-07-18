Алле Пугачевой ушили желудок

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя Аллы Пугачевой сейчас у всех на слуху. И дело даже не в том, что полгода назад Алла Борисовна с детьми Лизой и Гарри и пятым мужем Максимом Галкиным покинула Россию. Все последние фотографии, ставшие достоянием общественности, по-настоящему шокируют публику. Сплетники не устают шептаться о том, что Примадонна то ли тяжело больна, то ли перенесла пластическую операцию. На днях стала известна истинная причина переезда артистки в Израиль.

Пластический хирург Марият Мухина уверена, что Алле Пугачевой была нужна помощь пластического хирурга. По словам специалиста, певице ушили желудок.

"Она сделала бариатрическую операцию. В то время эти операции очень хорошо делали в Израиле... Там наверняка остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции. Это серьезная операция, которая носит пожизненный характер, пациенту постоянно нужно делать осмотры", - цитирует доктора Readovka.

Кроме того, стало известно о судьбоносном решении Пугачевой. Давний друг звезды - композитор Александр Зацепин не сомневается, что исполнительница шлягера "Айсберг" вернется в Россию. "Да, многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но, думаю, что она вернется", - заявил музыкант.

Пока же Примадонна переселилась в Юрмалу. Она наслаждается морем и солнцем, храня молчание. При этом каждый ее выход в свет явно дает понять - помощь докторов ей все еще действительно нужна. Поклонники от вида 73-летней звезды приходят буквально в ужас.

Пугачева сильно похудела и постарела. Ее лицо покрыто морщинами. "У Аллы Борисовны страдает эластичность кожи, практически нет гормональной поддержки из-за снижения эстрогена. Чтобы не прибегать к частым подтяжкам кожи, Примадонна использовала дермальные филеры разного происхождения в большом количестве. Сейчас они начали рассасываться и происходит это не всегда равномерно. Алле Борисовне нужно эти неровности кожи точечно заполнять", - поясняют эксперты.