Санкции и налоговая против бизнеса: В России резко сократилось число компаний

Подавляющее большинство компаний закрываются по инициативе налоговых органов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кризис шагает по стране: с марта по июнь этого года в России закрылись более 113 тысяч фирм. Это на 17,5% больше, чем за такое же время прошлого года, подсчитали исследователи аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На месте закрытых предприятий возникают новые. Но на 10 выбывших приходится только 7 «новобранцев».

Как выяснила FinExpertiza, подавляющее большинство компаний закрываются по инициативе налоговых органов. Например, когда директор возглавляет сразу несколько компаний, или по одному адресу зарегистрировано большое число организаций. В таком случае налоговая высылает уведомление: юрлицо в течение полугода должно исправить некорректную информацию, иначе его закроют.

Кстати, по статистике, каждая шестая закрытая компания - недействующая. То есть целый год она не сдавала налоговую отчетность и не проводила операций по счетам. Налоговая, по сути, хоронит мертвые коммерческие души.

- Многие предприятия фактически прекращают работу, отправляют сотрудников в отпуск, но по документам они продолжают существовать, - пояснил финансовый омбудсмен Павел Медведев. - Об их реальной судьбе можно будет судить только через полгода после фактического прекращения работы. Так что более полную картину влияния санкций на бизнес мы сможем наблюдать осенью. Не факт, что все временно остановившиеся будут закрыты — многие смогут реорганизовать бизнес и продолжить работу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каких регионах гибнет бизнес...

Регион - Доля открытых предприятий относительно закрытых

Владимирская обл. 26,9%

Ингушетия 30,2%

Марий Эл 32,9%

Коми 34,6%

Белгородская обл. 35,6%

...и где развивается

Регион - Доля открытых предприятий относительно закрытых

Чукотка 233%

Калмыкия 232%

Карачаево-Черкессия 217%

Тыва 214%

Смоленская область 177%

Причины закрытия компаний

Из-за недостоверных сведений 78 000 (68,7%)

Недействующие юрлица 19 000 (16,8%)

Ликвидированы собственниками 16 500 (14,5%),

По данным FinExpertiza за март - июнь 2022 года.

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