В Донбассе обнаружены крупные схроны для диверсантов

Российские военнослужащие в Донбассе все чаще натыкаются на схроны, которые оставляют за собой Вооруженные силы Украины и СБУ. Фото: Кадр видео

Российские военнослужащие в Донбассе все чаще натыкаются на схроны, которые оставляют за собой Вооруженные силы Украины и СБУ. В сараях, погребах, а иногда прямо под открытом небом в целлофановых пакетах. Такие схроны выполняют функцию пунктов боепитания для диверсионных групп из числа местных жителей, что призвали в войска территориальной обороны.

Фото: Росгвардия

«При выполнении служебно-боевых задач в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили ручные штурмовые гранатометы иностранного производства, более двух тысяч боеприпасов "FMJ", ПТУР с теплонаведением и снаряды к ним, АГС-17 и автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранаты, 10 мин, а также личные дела военнослужащих ВСУ», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Фото: Росгвардия

В это же время подразделения Минобороны России опубликовало кадры схрона с оружием ВСУ, обнаруженного военными автоинспекторами Центрального военного округа при выполнения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Фото: Росгвардия

«При развертывании блокпоста для обеспечения переброски войск, военные автоинспекторы ЦВО обнаружили более 50 выстрелов к гранатометам РПГ, снаряженные мины, взрыватели и направляющие противотанковых управляемых ракетных комплексов», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военным ведомстве отметили, что украинские националисты заминировали подход к схрону, поставив растяжки c гранатами. Чтобы их обезвредить пришлось обращаться к саперам.

Фото: Росгвардия

Отметим, что отряды разминирования Вооруженных Сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 040,89 га территории (в том числе за сутки – 35,17 га), 39 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. В ходе проверок обнаружены и обезврежены 63 474 взрывоопасных предмета, в том числе за минувшие выходные – 3 153.

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