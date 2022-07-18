В Таиланде ветеринары три часа под проливным дождем спасали от гибели слониху и ее детеныша

В Таиланде в Национальном парке Кхао Яй спасали слониху со слоненком. Фото: REUTERS

В Таиланде в Национальном парке Кхао Яй прогуливалось стадо слонов. Один из них – годовалый слоник - провалился на дно придорожной канализации. Сородичи ушли, а с малышом осталась лишь мать, которая пыталась самостоятельно помочь детенышу. Местные жители стали свидетелями этой драматичной истории и сообщили об этом руководству парку. На место вызвали экскаватор, подъемник и, на всякий случай, ветеринаров.

Фото: REUTERS

«Было невозможно приблизиться к ребенку, пока мать была поблизости, поэтому мы дали ей три дозы транквилизаторов, но она двинулась к ребенку, потеряла сознание и ударилась головой», — рассказал Sky News доктор Чананья Канчанасарак, ветеринар национального парка Кхао Яй.

Фото: REUTERS

Случилось неожиданное: после укола мать упала в ту же яму, из которой пыталась вытащить своего малыша. С помощью крана на эвакуаторе ее подняли на поверхность. Трое спасателей почти час проводили ей сердечно-легочную реанимацию: но она не приходила в себя.

Фото: REUTERS

Тем временем экскаватор расчищал землю, чтобы встревоженный слоник мог выбраться из скользкой грязи. Ситуация усложнялась проливным дождем. Через три часа малыш смог выбраться из двухметровой ямы и сразу припал к груди матери. Только после этого слониха пришла в сознание. Оба немедленно вернулись в дикую природу.

Чананья сказал, что это было «одно из самых запоминающихся спасений, которые мы когда-либо делали».