Путин намекнул, на кого учиться, чтобы много зарабатывать

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В понедельник, 18 июля, Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Название довольно верно подсказывает, что обсуждали будущий рост страны – как и за счет чего его обеспечить. Но в самом начале президент подвел итоги последних лет.

- В 2017 году число бедных граждан составляло 12,9%. По итогам прошлого года уровень снизился до 11%, - рассказал президент.

Он напомнил, что добиться этого получилось за счет индексации пособий и пенсий, увеличения прожиточного минимума, строительства новых детских садов и так далее.

- Важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году, - резюмировал глава страны.

Ну а потом перешли собственно к стратегическому развитию. И с этим, по словам самого Путина, не все гладко. 5 из 13 технологических проектов не реализуются совсем. Остальные выполнены не больше, чем на пятую часть.

- Скромные результаты по направлениям Ростеха. Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит, - пожурил президент, уточнив, что просело создание сетей пятого поколения, производство для внедрения интернета вещей.

Еще одна проблема: финансирование. До очередного витка санкций стартапы искали деньги на Западе. Сейчас, по понятным причинам, этот вариант закрыт. И вот какой рецепт дал российский лидер:

- Режим налоговых преференций (для развивающихся IT-компаний) создан. Режим есть – денег нет. Банки такие сделки кредитую неохотно из-за высокого риска. Надо работать с инвесторами - их мы знаем, и деньги у них есть. Деньги висят, а чего они висят? Ждут, что заберут? Надо работать с компаниями, у которых много денег, которые не знают, что с ними делать, - объяснил Путин.

Большинство самых крупных компаний страны имеют госучастие. Банки, нефтянка действительно отчитываются о сверхдоходах. Президент их явно и имел в виду. Инвестиции нужны технологическим стартапам, создающим программы или какие-то инженерные решения.

Молодым же технологическим компаниям больше всего не хватает айтишников. По словам главы страны, только в 2024 году на рынке будет дефицит в миллион таких специалистов. Вот она перспектива для карьерного роста!

Судя по всему, российский лидер действительно видит выход из кризиса в высоких технологиях.

- Будет прорыв в технологиях – преодолеем и другие трудности. Выйдем на траекторию опережающего развития, - заявил Путин.