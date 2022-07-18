В Кремле раскрыли, зачем Путин летит в Иран

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что 19 июля Владимир Путин летит в Тегеран. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что во вторник, 19 июля, Владимир Путин летит в Тегеран. Там он встретится не только с главой исламской республики, но и с турецким президентом Эрдоганом. В Кремле раскрыли, о чем попытается договориться российский лидер.

За день заметных встреч будет четыре. Первая - это общий саммит с главами Ирана и Турции по войне в Сирии. Три страны уже пять лет помогают наладить мир, остановить стрельбу и разгромить террористов.

- Российская позиция: мы против любых действий, дестабилизирующих положение в Сирии, - заметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что Путин встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным руководителем страны Али Хаменеи. Судя по всему, это будут две разные встречи, что, в общем, логично - первый представляет светские власти, второй – религиозные.

Глава страны обсудит с коллегами судьбу иранской ядерной сделки. Москва считает, что надо вернуться к варианту 2015 года, который забраковал экс-президент США Дональд Трамп.

С Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер будет говорить об экспорте украинского зерна. 13 июля делегации Украины и России уже встречались в Стамбуле, чтобы решить вопрос вывоза пшеницы.

- Мы готовы продолжать работу. Это первая личная встреча двух президентов в этом году, но созванивались они уже 10 раз, - напомнил Ушаков.

Еще Путин собирается обсудить взаимные расчеты в национальных валютах. Турция сейчас больше остальных покупает товаров за рубли.

Ушакова спросили, стоит ли ждать продолжения личных переговоров Москвы и Киева.

- Переговоры были принципиально прерваны Киевом после стамбульских договоренностей. Пока заинтересованности не просматривается ни одной стороны, - ответил помощник президента.