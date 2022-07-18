Задыхающегося Александра Ширвиндта экстренно откачивали врачи

Александр Ширвиндт Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Ширвиндт в канун 88-летия слег. К актеру экстренно вызвали врачей, которые госпитализировали пожилого артиста в Боткинскую больницу. Александра Анатольевича откачивали врачи.

Народному артисту РСФСР стало плохо в загородном доме под Истрой. Приехавшие медики обнаружили актера, который не так давно перенес операцию, задыхающимся. По результатам осмотра звезде театра и кино диагностировали стенокардию.

Знаменитость доставили в Москву. Его положили в Боткинскую больницу.

Позже прославленный актер вышел на связь. Он поспешил успокоить всех неравнодушных и честно рассказал о проблемах с сердцем. Ширвиндт заверил, что серьезной угрозы его здоровью нет, а визит врачей был запланированный.

"Нормально состояние. Просто проверочки были", - цитирует его Газета.Ру.

В свою очередь, сын артиста Михаил Ширвиндт назвал сообщения о проблемах с сердцем у своего отца "унылой сенсацией". "Каждый год, перед тем как поехать на три недели на рыбалку, папа проходит медицинский чек. И каждый раз пишут: «Ширвиндт в критическом состоянии доставлен в реанимацию». Папа к этому давно привык, поэтому никак уже не реагирует на эту унылую «сенсацию»", - сказал, как отрезал, телеведущий.