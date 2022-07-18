Назад в актеры: Российские пранкеры нашли у Стивена Кинга новую работу для Зеленского

Стивен Кинг не скрывает поддержку Украины.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли известного американского писателя-фантаста Стивена Кинга. Запись разговора они уже выложили на свой канал в Rutube.

Кинг известен своей антироссийской и проукраинской позицией. И подготовился к видеозвонку, надев кепку с надписью Ukraine.

Пранкеры, имитировавшие голос и изображение Зеленского, заметили, что в кадре к Кинга находится игрушка, изображающая злого клоуна Пеннивайза. И попросили устроить так, чтобы нынешний президент Украины (а в прошлом актер) сыграл роль Пеннивайза в одном из новых фильмов по сценарию Кинга.

Писатель от наглости лже-Зеленского поперхнулся, но сдержал свои эмоции, пообещав, что «мы найдем вам место в фильме».

Правда, оговорил он возврат в киноиндустрию президента Незалежной встречей с продюсерами. «Мы пообедаем и дадим вам роль», - сказал он.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского писателя-фантаста Стивена Кинга.

Стоит отметить, что Кинг на протяжении всего розыгрыша держался невозмутимо. В отличие от создательницы книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая была напугана звонком «из Киева».