«В первую очередь - безопасность»: в Карачаево-Черкесии открыли дамбы на двух реках

Тревожное соседство станицы Преградной и реки Уруп. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торжественное открытие дамбы в Преградной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наводнения, половодья, подтопления – неотъемлемая часть жизни Северного Кавказа. Такова особенность горного рельефа и местных рек: в горах началось таяние ледников или прошли ливни – реки ниже по течению выходят из берегов, затапливая деревни и даже города. Например, в Карачаево-Черкессии бурные паводки проходят не менее трех – четырех раз в год! Что делать в такой ситуации? Пытаться обуздать стихию. Ну, или ограничить ее определенными рамками.

Так, в конце прошлой недели заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб посетила Карачаево-Черкесию, где лично оценила проделанную работу по защите населения от наводнений. Регион досрочно завершил берегоукрепление реки Уруп в станице Преградной и ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Теберде в городе Карачаевске. Общая стоимость работ составила 365 млн рублей. Росводресурсы финансировали работы на обоих объектах.

«ОЧЕНЬ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ»

«Поселок часто страдает от паводков. Река очень неуправляемая - два-три раза в год выходила из берегов, - отметил глава администрации Урупского муниципального района Михаил Зайцев. – Самое сильное наводнение было в 2002 году. Обошлось без жертв, но затопило очень много - часть станицы Преградная, за мостом - хутор Кызыл-Уруп. Теперь благодаря строительству новой дамбы земельные участки и дома станица будут полностью защищены от затоплений».

Разговор с главой района состоялся на новой дамбе, которая отделяет реку Уруп от станицы Преградная. Работы начались в 2021 году. Дамба протяженностью 2,5 километра защищает более 720 местных жителей, их дома и приусадебные участки, а также церковь, мечеть, инженерные коммуникации и социальные объекты. Строительство завершилось в марте 2022 года. Для укрепления берегов реки в федеральном бюджете предусмотрели 246 млн рублей, из них в 2021 году – 220 млн рублей, это средства резервного фонда Правительства России, в 2022 году – свыше 26 млн рублей.

Эксперты подсчитали, что размер предотвращенного ущерба составит около 920 млн рублей.

«Вон там камень большой, вода прямо к нему подходила, - показывает на взгорок местная жительница Елена. – Поселок регулярно подтапливало, в подвалах вода была постоянно. Но не в этом году – в последние месяцы нас уже на затапливало».

«После завершения строительства дамбы народ почувствовал себя спокойно. Соседи говорят: теперь можно смело строиться. Люди благодарны властям, которые смогли решить многолетнюю проблему станицы», - добавил Науар Чочиев.

ПРЕДЫДУЩУЮ ДАМБУ СНЕСЛО

На реке Теберде в Карачаевске гидротехнические сооружения появились в конце 80-х годов. Из-за ежегодных интенсивных паводков инженерная защита износилась, деформировались участки, облицованные железобетонными плитами. В опасной зоне, прилегающей к реке, живут более 320 человек в 150 жилых домах с приусадебными участками, там же находится школа, мечеть, детский сад, Дом культуры.

Ракай Алиев, председатель городского Совета войны и труда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«В прошлом году был очень большой паводок в Карачаевске. Стало понятно, что уже следующий паводок принесет массу бед – в районе реки много частных домов. Власти решили сыграть на опережение, обратились в Росводресурсы за помощью. Спасибо правительству республики и представителям федерального центра, которые смогли решить нашу проблему», - отметил председатель городского Совета войны и труда Ракай Алиев.

Капитальный ремонт предусматривал работы на левом и правом берегу реки, протяженность дамбы – 1,7 км. Из федерального бюджета на эти цели направили 119 млн рублей. На месте обустроили насыпь из пойменных грунтов с креплением рваным камнем, заменили железобетонные плиты.

Наталия Сологуб: «Такие работы не только позволяют обезопасить население, но и без дополнительных рисков развивать внутренний туризм». Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Знаменательно, что ввести объект в эксплуатацию должны были в 2023 году, но выполнить все работы удалось досрочно, как раз в год 100-летия республики. В сумме два объекта, которые мы сегодня посетили, позволят предотвратить вероятный ущерб от наводнений на сумму более миллиарда рублей. В горной местности бывают и весенние, и осенние паводки, ежегодно фиксируется превышение опасных отметок уровней рек. Такие работы не только позволяют обезопасить население, но и без дополнительных рисков развивать внутренний туризм», - сообщила в ходе открытия берегозащитного сооружения замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии раньше срока планируется завершить капитальный ремонт берегозащитных сооружений на реке Малый Зеленчук в ауле Адыг-Хабль, общей протяженностью 2,5 км, а также на реке Эшкакон в селе Джага, протяженность – 3,7 км. В 2020 году в регионе построили берегозащитную дамбу на реке Малый Зеленчук, которая защищает от наводнений более 230 жителей аула Адиль-Халк. Для выполнения работ Росводресурсы направили в регион 191 млн рублей.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

С 2012 по 2021 годы в Карачаево-Черкесии отремонтировали 37 берегоукрепительных сооружений, их общая протяженность более 56 км, также построили 9 ГТС общей протяженностью более 13 км. За счет средств федерального бюджета в регионе также удалось расчистить, углубить и отрегулировать 200 км русел рек.

Каждый из открытых объектов Наталия Сологуб проверила лично. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального Агентства водных ресурсов Наталией Сологуб. Гостья дала высокую оценку построенным объектам. Рашид Темрезов отметил, что благодаря поддержке Росводресурсов в Карачаево-Черкесии за последние годы проделан большой объем работ по берегоукреплению, расчистке русел рек и водоотведению.

«Для нашего региона, находящегося в паводковой зоне, защита территорий от пагубного воздействия паводковых вод – это прежде всего, социально-экономическое развитие населенных пунктов и улучшение качества жизни людей», - пояснил глава региона.

В ходе встречи Наталия Сологуб подтвердила намерения Федерального агентства и далее поддерживать республику в вопросах берегоукрепления и защиты населенных пунктов от негативного воздействия вод.

В интервью «КП» заместитель руководителя Росводресурсов отметила, что если раньше большие паводки были редкостью, то сейчас происходят практически ежегодно. Потребность в строительстве новой и ремонте существующей инженерной защиты увеличивается. Каждый год в агентство поступает 30-50 заявок от регионов, где необходимо укреплять берега рек и строить дамбы. В прошлом году федеральное правительство выделило на эти цели дополнительное финансирование.

«С этого года финансируется 43 объекта инженерной защиты в целом по стране. В приоритете Дальний Восток, где каждый год наблюдаются паводки. Также на 124 объектах капитально ремонтируют гидротехнические сооружения. Это тоже достаточно большой объем», - резюмировала Наталия Сологуб.