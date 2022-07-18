Дети Донбасса рисуют «ЗооДруга»

Фото: Пресс-служба ОП РФ

Пес Пуля, хомяк Мотя, попугайчик Яша… Каждая детская работа выполнена с большой любовью. Ведь на рисунках они – самые любимые и дорогие сердцу питомцы, среди которых и те, кто потерялся или погиб в период военных действий.

Организатором выставки стала комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ в рамках всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг».

- Более тысячи рисунков мы получили от школьников ДНР, ЛНР, Херсона и Мелитополя для выставки «Я – ЗооДруг», - сказала на открытии выставки инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель комиссии Елена Шаройкина. - Это показывает, насколько юные жители охваченных кризисом регионов переживают за животных из зоопарков и тех, кто потерял хозяев и дом. По тому, какой живой отклик вызвал «ЗооДруг», мы видим, как с самого детства прививается ответственное отношение к животным и сколько любви и милосердия в сердцах детей. И эти чувства и качества так важно поддерживать и приумножать. А наш проект «ЗооДруг» становится своеобразным мирным мостиком к дружбе, сплочённости и взаимоподдержке.

Фото: Пресс-служба ОП РФ

У нынешнего мероприятия помимо самой выставки есть еще одна задача. Информационно поддержать усилия жителей России, Донбасса и других городов по спасению и обеспечению всем необходимым как домашних питомцев, оставшихся без хозяев, так и животных из зоопарков, включая редких и занесенных в Красную книгу видов, а также зооуголков, конно-спортивных клубов и пр.

Выставка «Я – ЗооДруг» будет работать до 5 августа в здании Общественной палаты РФ в Москве на Миусской, где также действует пункт приема помощи «ЗооДруг» при общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года. Проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса и в близлежащие регионы. Уже было отправлено четыре фуры в ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь, Мариуполь общим весом более 63 тонн. Помощь была распределена как между зоопарками, зооуголками, конно-спортивными клубами, так и приютами для бездомных животных. Кроме того, «ЗооДруг» доставил помощь Донецкому ботаническому саду – инвентарь для ухода за растениями, который был передан Русским географическим обществом. Также совместно с ОНФ оргкомитет «ЗооДруг» обеспечил кормами для собак, кошек и попугаев пункты временного размещения беженцев во Владимире и Ульяновске. Оргкомитет «ЗооДруг» объединил ведущие российские фонды и организации, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам. Это более 15 организаций.