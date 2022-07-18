Карта боевых действий на Украине на 18 июля 2022: идет освобождение Северска

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
145- й день спецоперации
С одной стороны, союзные силы продолжают выводить из строя живую силу и технику на территории Донбасса, с другой — наносят удары по тем точкам на территории Украины, откуда исходит угроза и республикам, и южным, освобожденным областям. На карте боевых действий на Украине на 19 июля 2022 года видны примеры.
Черкасская область, н.п. Витово — высокоточное оружие большой дальности накрыло батальон 118-й бригады теробороны, нивелированы 2 РСЗО, 4 арторудия, два взвода националистов.
Николаев — поражен пункт управления 28-й механизированной бригады.
Запорожская область, Александровка — удар нанесен по пункту управления 60-й пехотной бригады.
Силами ПВО перехвачены шесть беспилотников в Новокаменке Херсонской области, в Песчаном и Липцах Харьковской области, а также снаряды РСЗО «Ураган» над Стахановым в ЛНР.
Северск — идут бои
Покровское — уничтожен ПУ 15-го батальона 58 МПБ ВСУ
Краматорск — уничтожен Бук-М1
Новый Донбасс — уничтожены два Ми-8
Удачное — уничтожены 10 РСЗО
Константиновка — уничтожен ПВД наемников
В ходе спецоперации сбиты 257 самолетов и 142 вертолета, подавлены 1564 беспилотника и 356 ЗРК комплексов, сожжены 4099 танков и других бронемашин, разбиты 759 РСЗО и 3157 орудий полевой артиллерии и минометов.
ТРАНСЛЯЦИЯ
Военная спецоперация на Украине 18 июля 2022: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июля 2022 года (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Артиллеристы особого назначения: как российский спецназ охотится на натовские гаубицы
Военкор «КП» Александр Коц сообщает - фронт выровнялся, приблизив спецоперацию к генеральному сражению за Донбасс (подробности)
Шойгу поручил усилить контрбатарейную борьбу на Донбассе
Министр дал указания подавить всю артиллерию противника, что бьет по мирным гражданам и жилым кварталам городов и сел (подробности)