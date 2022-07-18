Карта боевых действий на Украине на 18 июля 2022: идет освобождение Северска

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

145- й день спецоперации

С одной стороны, союзные силы продолжают выводить из строя живую силу и технику на территории Донбасса, с другой — наносят удары по тем точкам на территории Украины, откуда исходит угроза и республикам, и южным, освобожденным областям. На карте боевых действий на Украине на 19 июля 2022 года видны примеры.

Черкасская область, н.п. Витово — высокоточное оружие большой дальности накрыло батальон 118-й бригады теробороны, нивелированы 2 РСЗО, 4 арторудия, два взвода националистов.

Николаев — поражен пункт управления 28-й механизированной бригады.

Запорожская область, Александровка — удар нанесен по пункту управления 60-й пехотной бригады.

Силами ПВО перехвачены шесть беспилотников в Новокаменке Херсонской области, в Песчаном и Липцах Харьковской области, а также снаряды РСЗО «Ураган» над Стахановым в ЛНР.

Публикуем карту боевых действий на Украине на 19 июля 2022 года

Северск — идут бои

Покровское — уничтожен ПУ 15-го батальона 58 МПБ ВСУ

Краматорск — уничтожен Бук-М1

Новый Донбасс — уничтожены два Ми-8

Удачное — уничтожены 10 РСЗО

Константиновка — уничтожен ПВД наемников

В ходе спецоперации сбиты 257 самолетов и 142 вертолета, подавлены 1564 беспилотника и 356 ЗРК комплексов, сожжены 4099 танков и других бронемашин, разбиты 759 РСЗО и 3157 орудий полевой артиллерии и минометов.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 18 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июля 2022 года (подробности)

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