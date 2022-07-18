Шарлиз Терон против семьи, материнства и детства

Актриса Шарлиз Терон. Фото: EAST NEWS

«Надо вам заметить, что гомосексуализм изжит в нашей стране хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм».

Это даже банально - вспоминать гениальный пассаж из поэмы «Москва-Петушки» в связи с новыми инициативами Госдумы, но лучше Венедикта Ерофеева эту ситуацию не сможет прокомментировать никто. В законопроекте, разработанном шестью депутатами (самый известный широкой публике - актер и режиссер Николай Бурляев) говорится: «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятии , онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношении в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. Публичное одобрение и признание таких отношении опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар. (…) Необходимо пресечь пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношении , эту цель и преследует настоящий законопроект. Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании (…) нуждаются в особой защите со стороны государства».

В общем, «устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношении ».

Что это значит на практике? Раньше у нас была запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних, но достаточно было шлепнуть на фильм наклейку «18+» - и его можно было демонстрировать. Теперь картины с участием геев и лесбиянок (во всяком случае, те, где их в финале за грехи не сжигают на костре) не смогут выходить в прокат в принципе.

Мы не увидим, например, «Взрывную блондинку», великолепный боевик с Шарлиз Терон, потому что ее героиня там бисексуальна: у нее в какой-то момент начинается роман с начинающей шпионкой-француженкой. Ровно по той же причине мы не увидим «Анну» Люка Бессона (там героиня Саши Лусс в начале 90-х работает на КГБ - и тоже заводит роман с девушкой. Ну, видимо, таковы издержки работы со спецслужбами). Не увидим «Бэтмена», потому что Женщина-кошка (Зои Кравец) опять же бисексуальна. Ну что поделаешь, авторы всех фильмов (конечно, мужчины) считают, что героиням это идет.

Мы не увидим третий «Звездный путь» или нового «Доктора Стрэнджа», потому что в этих фильмах мелькают однополые пары с детьми: буквально на несколько секунд, но они там появляются (а героиня «Доктора Стрэнджа» потом еще и постоянно говорит о «своих мамах»). Эти сцены не вырежешь без скандала - студия-производитель на такое не пойдет. В Саудовской Аравии «Доктор Стрэндж» из-за этих нескольких секунд не вышел в прокат. Ну, вот теперь и Россия пойдет по стопам саудитов.

Впрочем, мы в любом случае ничего подобного не увидим. 95% голливудских фильмов и так не выходят в России из-за бойкота, объявленного студиями в марте. А что касается тех европейских и американских картин, которые у нас, несмотря ни на что, появляются… Надо сказать, что в целом прокатчики давно побаиваются проблем, связанных с «пропагандой гомосексуализма», и предпочитают не связываться с фильмами, где эта тема в центре сюжета. Ну, вышло у нас года два назад «Лето’85» Франсуа Озона - так это была очень редкая птичка. А американский номинант на «Оскара» «Зови меня своим именем» или французский каннский лауреат «120 ударов в минуту» (где у персонажей действительно на уме был один гомосексуализм) периодически показывались на каких-то фестивалях, но до широкого проката так и не добрались. Выпускать их - геморрой, который никому на фиг не нужен.

И все-таки интересно: чего боятся авторы законопроекта? Может быть, гнева Божьего? Того, что если в кинотеатрах еще хоть раз покажут «Горбатую гору», на Россию, как в свое время на Содом, упадет метеорит? Но для точечного уничтожения региона необходимо, чтобы в нем не нашлось и десяти праведников; кажется, авторы законопроекта либо не в совершенстве знают Библию, либо в глубине души не очень уверены в России.

Или они боятся, что тысячи женатых 35-летних мужиков, увидев фильм «Зови меня своим именем», затеребят в руках носовые платки, зашепчут «Боже, какая прелесть этот гомосексуализм!» - и прямо из кинотеатров, не заходя домой к жене и детям, метнутся в гей-клубы?

Еще хочется спросить: а если героиня (как в той же «Взрывной блондинке»), скажем так, не вполне положительная - бухает, врет, убивает людей, - она своим лесбийским примером все равно ставит вопросы демографии в России «под определенный удар»? Или все же не очень?

А, например, фильм, в котором вечно пьяный отец семейства избивает жену и орет на детей, он как, «пропагандирует отрицание семейных ценностей»? Лучше или хуже пропагандирует, чем «Горбатая гора»?

Ну и в целом - неужели у нас все НАСТОЛЬКО плохо с семьями и деторождением, что несколько секунд фильма могут завести страну в яму, из которой она уже никогда не выберется?