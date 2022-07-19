Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 июля 2022 года: Почему Швейцария не лечит украинцев, что Зеленский сказал другу из СБУ, чем займется новый министр соцполитики

Боец ВСУ на фронте в Запорожской области. Фото: REUTERS

Как поймать шпиона

Уже широко известные в узких кругах хакеры группы RaHDit выявили граждан России, которые сотрудничают со спецслужбами соседней страны. Патриоты передали список украинозависимых компетентным органам. Список, как говорят, вышел немаленький. Неделей ранее эта же группа совместно с украинской группой «Берегини» достали секретные документы украинской армии. Ну и новые данные на сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц — а это около 2,5 тысяч человек, среди которых есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. В общем, в незримый бой идут одни чудаки.

Кто взорвал драмтеатр в Мариуполе

В ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя следователи ДНР получили достоверные данные, что подрыв произошел по вине украинских военных. До того спасатели МЧС Донецкой народной республики при поддержке местных волонтеров из-под завалов драмтеатра в Мариуполе извлекли тела 11 погибших мирных жителей. За это тоже придется ответить.

Зеленский все таки уволил друга из СБУ

То, о чем западные СМИ предупреждали еще полмесяца назад, свершилось: Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. И прокурор, и спецслужбист, (который и друг детства президента), отодвинуты в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников их ведомств. Зеленский так и сказал: «Зарегистрировано 651 уголовное производство по госизмене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов». Особенно шестого президента незалежной оскорбило вот что: «Более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства». А сдачу Херсона лидер нации вообще считает прямым провалом спецслужб. Но вообще поздно шашкой махать, когда на кол посадили.

Польский «краб» пошел на шашлыки

В мае Варшава заявила о поставках ВСУ 18 САУ «Краб», 10 машин из этой партии были доставлены в незалежную к июлю. В Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению этими самоходками. И вот первая польская самоходная гаубица «Краб» уничтожена на Украине, сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на украинские источники. 155-миллиметровая САУ «Краб» серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. К 2022-му на вооружении польской армии стояло 70 САУ этого типа. Теперь, получается, уже меньше.

Британский наемник очень хочет жить

Журналистка Марина Ким сообщает, что британский наемник Джон Хардинг, который находится в плену в ДНР, обратился к премьеру Великобритании (пока еще Борису Джонсону). Вот что сказал Хардинг: «Если вы можете повлиять на президента Зеленского, на главу ДНР или на Президента Путина пожалуйста, сделайте это. Жизни людей зависят от этого. Если вы можете, пожалуйста, помогите. Иначе мне грозит смертная казнь. Моим друзьям грозит казнь». Харди рассказал, что воевал в Донбассе с 2018 года. Но Джонсон, к которому обращается Джон, сейчас, кажется, не может повлиять даже на своего кота.

Кто управляет ВСУ

Кирилл Стремоусов, замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области, уверен, что Вооруженными силами Украины управляет не глава республики, а «коллективный Запад». Стремоусов так и сказал: «Не Зеленский, а коллективный Запад принимает решение, наносить удары или нет». Замглавы ВГА Херсонской области полагает, что известный ряд западных государств желают затягивания украинского кризиса, обеспечивая поддержку и создавая условия для того, чтобы конфликт не прекращался как можно дольше. Прямо скажем, Америку не открыл, жаль, на самой Украине это немногие понимают.

В Швейцарии не хотят лечить раненных из ВСУ

На запрос из штаба НАТО в Женеву о приеме на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины швейцарские власти ответили отказом. Свое решение объяснили просто - позицией нейтралитета. По Женевской и Гаагской конвенциям, нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления военные не будут снова воевать. Ну а как Швейцария сможет этого гарантировать? А раз не сможет — это нарушит ее нейтральный статус. Страна банков, часов и сыра отказалась лечить и пострадавших мирных жителей, так как «отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно». Удобная вещь - нейтралитет, всегда можно соскочить с любых обязательств перед миром и гуманизмом.

Америка подустала от далекой непонятной страны

The Economist сообщает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за нестабильной ситуации в стране. В конгрессе и сенате зреет недовольство после подписания дополнительного бюджета на помощь Украине в размере 40 млрд долларов. Поддержка США Украины может зависеть от таких факторов: победы республиканцев на осенних выборах, роста непопулярности мер поддержки среди населения Штатов и затяжной характер конфликта, который стимулирует администрация Джо Байдена продолжая поставки оружия в незалежную. Издание пишет: «В июле намного меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте». А что будет ближе к осени - вы не поверите...

На Украине добрались до развлекательных комплексов

Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что арестовало имущество бизнесмена из России на 13,5 миллионов долларов. Бюро заявило: «Речь о сети развлекательных заведений и заведений общепита, расположенных в разных городах Украины». Заведение общественного питания, земельные участки, развлекательно-оздоровительный комплекс были арестованы, конечно, не просто так, а по решению суда. Ранее сообщалось, что в незалежной наложили лапу на имущество предприятий России и Белоруссии на сумму более $21,3 млн. Арест связан с досудебным расследованием по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Да, есть чем хлопцам заняться на досуге.

Оксана вместо Марии

Представление о назначении Оксаны Жолнович новым министром соцполитики поступило в украинский парламент. Кандидатуру Жолнович выдвинул Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. До этого Верховная Рада уволила с поста министра социальной политики Марию Лазебную. Она занимала данную должность с марта 2020 года. Но сейчас покатились задержки зарплат бюджетникам и невыплаты стипендий студентам, и голова соцминистра полетела с плеч. А где новая глава ведомства деньги надет — на Банковой попросит? А там что ответят — пошлют в Брюссель? Или подальше?

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