"Главное, мы выжили. Остальное — фигня:" У детей Мариуполя уже поседели волосы, а вместо игрушек - скелеты

Донбасс. Дети, пережившие страшные обстрелы и потерявшие маму. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

С МОЛОКОМ МАТЕРИ

- Если слышишь «бабах», значит, это наши - можно не бояться, - учит меня журналист из Донецка Мая Пирогова. - А если свист, который нарастает, вот тогда бойся.

Лучше всего эти простые правила схватывают дети.

- У моей подруги двухлетняя дочь, - продолжает Майя. - Она по звуку различает лучше взрослых определяет, какой прилет еще не опасный, а когда уже пора бежать в подвал. По сравнению с нами - взрослыми - она просто ас.

Война на Донбассе длится вот уже 8 лет. Эта девочка, как и многие другие, родилась и растет под эти бабахи и свисты. Они с молоком матери впитали язык ракетных ударов. Страшный и суровый.

Можно миллион раз прочитать про то, что такое жить под постоянным страхом ракетных ударов. Можно пересмотреть тысячи видео и фото в интернете, послушать рассказы очевидцев… И даже может начать казаться, что ты понимаешь, каково это. Но стоит только один раз выйти на пустынную улицу полуразрушенного города, глотнуть тяжелый, напряженный воздух, превратиться в один сплошной нерв от легкого свиста вдалеке, выдохнуть: «Фух, это машина», а потом лечь спать в одежде (на всякий случай) и положить у двери рюкзак с первым необходимым (на всякий случай). И, засыпая, осознать, что ты на самом-то деле ничего не понимал. Не понимал, насколько это СТРАШНО. Страшно жить под постоянной угрозой минометных обстрелов.

ТУТ ПЕЧЕНКОЙ НЕ ПОМОЖЕШЬ

Донецк, центр города. За столом в небольшой комнате друг напротив друга две группы людей - с одной стороны сотрудники аппарата детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, с другой — неравнодушные волонтеры и уполномоченный по правам детей ДНР Элеонора Федоренко. Никаких красных ленточек и скучных речей. Все быстро, четко и по делу. Так открылся донецкий штаб гуманитарной миссии «Детям - в руки».

- Главное, наладить систему работы: прием заявок, их проверка, распределение гуманитарки, - говорят москвичи.

- Адреса физического у нас пока нет, да и наверное не будет. Нельзя афишировать, иначе сразу прилетит, - отвечают донецкие. - Но пункт временного размещения мы подготовили, завтра покажем… Медики, юрист, волонтеры уже все есть.

- У нас есть и машина, наш автобусик, - радует детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. - Теперь легче будет и грузы развозить, и семьи забирать из опасных районов.

Как только заканчивается совещание, московская делегация, в полном составе бросается в холл гостиницы сортировать по пакетам и коробкам гречку и подгузники, подсолнечное масло и цветные карандаши…

- Так, коляска инвалидная была? А, вот она.

- Матрасы! Матрасы где?

Мария Львова-Белова (подчиненные ее коротко называют МА) на Донбассе уже третий раз за последние месяцы. В первую поездку с помощницей они добрались до пункта временного размещения у самой линии соприкосновения.

- А там куча раненых, кровь, слезы. Взрослые, дети, все вперемешку, - вспоминает ее сотрудница Ася. - Рассказывали потом: «И мы обалдевшие стоим с печеньем. А тут не до печенья. Тут нужно ВСЕ!»

Так родилась гуманитарная миссия «Детям - в руки». Конкретная адресная помощь.

- Завтра повезем по семьям двухъярусные кровати, ноутбук. Другим коляска инвалидная нужна, - продолжает Ася. - У нас очень серьезный партнер — автономная некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия». Уже есть и благотворители. МА много лет в этой теме, так что дело быстро пошло.

ЖИЗНЬ В МАРИУПОЛЕ СТОИЛА 500 ДОЛЛАРОВ

Еленовка (пригород Донецка) под постоянными обстрелами. Бабах! Бабах! Бывший пограничный пост, все брошено и разбомблено. За ним разбитый мост, в объезд которого народная тропа уже проложила дорогу. Красивая арочная переправа из причудливых геометрических фигур нижних опор, которые мелькают медитативным узором, и я на пару секунд отключаюсь от происходящего… Но прямо посреди этого великолепия перед глазами вырастает заглохший военный грузовик. Забыть, где находишься, невозможно ни на минуту.

По дороге в Мариуполь. Дорога под разбомбленным мостом. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Но это были еще цветочки перед самим городом. Огарки домов, разгромленные магазины, искореженные ларьки. И до сих пор плотный, липкий запах гари. По кривым, сделанным на скорую руку надписям на стенах можно чуть-чуть понять, что тут было: «Убежище», «Не трогайте, внутри никакого товара уже нет», «Здесь дети».

Надписи на стенах домов в Мариуполе. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

В кое-каких зияющих чернотой окнах еще остались признаки человеческого существования (оборванные обои, остатки мебели…). Но это скорее исключение. В основном только черные, обугленные стены.

Мариуполь сейчас выглядит так. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

- На верхних этажах базировались азовцы, - рассказывает Майя Пирогова. - Они выгоняли людей и там устраивали огневые точки. Творили страшный беспредел, стреляли из танков по окнам, палили по домам.

- А выехать из города можно было?

- Почти нет, - включается в разговор водитель нашей машины, дончанин Дмитрий. - В сторону ДНР вообще не выпускали. На запад - время от времени. За деньги можно было. Такса — 500 долларов.

Надписи на стенах в Мариуполе. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

ТУТ СЕДЫЕ ДЕТИ

На улицах местами уже кипит жизнь: бабульки ждут автобус на покосившихся и обгорелых остановках, у уцелевших отделений банков и салонов мобильной связи толпятся люди, а у полевых кухонь, где раздают обеды, весь день длиннющие очереди. Воды в городе нет и электричества тоже.

Воды в Мариуполе нет. Только если дождевая. Или привозная. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

В школе № 60 (одной из девяти уцелевших в городе), нас ждут дети.

- Привет! - зашла к детям улыбающаяся Мария Львова-Белова. - Я ехала по вашему городу сейчас, и у меня просто шок. Скажите, кто из вас был здесь во время всего?

- Я! - хором ответил битком набитый класс.

- У меня дома теперь тоже живет частичка Мариуполя, - выдохнула омбудсмен. - Недавно мы с мужем взяли под опеку 16-летнего сироту Филиппа из вашего города. Я когда глажу его по голове, то вижу седые волосы.

- У меня так тоже, - сказал кто-то из ребят.

- И у меня, - подхватил кто-то из ребят.

- И у меня.

- И у меня.

Московская чиновница болтала с детьми несколько часов, Она правда не для красного словца или телекамер приехала к этим детям. Сначала они говорили, потом изрисовали граффити всю электрическую будку. Даже электрик прибежал ругаться: «Вы что творите тут!». Потом еще какие-то игры. Пикник на траве. Мячик. Арбузы и дыни, которые все — и взрослые и дети уплетали за обе щеки.

В школе Мариуполя. Дети умеют радоваться жизни в любых обстоятельствах. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Школьники Мариуполя нарисовали граффити - птицу Феникс. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Пикник в школе Мариуполя. Арбузы уплетали все: и взрослые и дети. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Пикник в одной из 9-ти уцелевших школ Мариуполя. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

СКЕЛЕТ НА ПЛЯЖЕ

Я не стала мешать, ушла бродить по городу. А когда вернулась, у школьного крыльца толпилась детвора.

- Ну как вы?

- Норм! - улыбались подростки. - Скажите, а эта женщина светленькая, она кто?

- Уполномоченная по правам детей из России, - отвечаю.

- Ничего себе! Так это и есть та самая, при президенте. Классная! Я в нее даже влюбился. А вы тоже из Москвы?

- Да.

- А мы отсюда.

- Ох, тяжко вам пришлось.

- Да. Но главное, мы выжили. Остальное — фигня.

- Хотите с нами на пляж пойти. У нас там есть скелет Федя, - вступает в разговор еще один парень.

- Настоящий что ли?

- Ну да!

- Вась, ну что ты такой мрачный, а, - хохочут девчонки. - Давай о хорошем.

- Да, так кажется, что у них все хорошо, - вздыхает Вера Родина из донецкого штаба миссии. - Стресс никуда не денется просто так и обязательно вылезет наружу. С этими детьми надо работать и работать.

У взрослых же ужас пережитого оставил отпечаток на лице. Даже я, не изучающая психологию, сходу могла отличать тех, кто был в самом пекле, а кто нет - взгляд у переживших обстрелы совсем другой.

МНОГИЕ РОДИЛИСЬ В ПОДВАЛАХ

- Вы знаете, сколько детей пойдут в школы первого сентября?, - спрашиваю Вячеслава Мирошниченко, начальника отдела образования Мариуполя.

- Да как тут можно пересчитать?

- Я хотела помягче спросить, не получилось. Много ли детей погибло?

В ответ тяжёлый выдох и молчание.

- Посчитать сколько, пока невозможно. У меня в училище я точно знаю про двоих. Один на костре погиб (люди готовили во дворах, и там часто их и убивали).

- А многие ведь уехали.

- Да. И кто-то не приедет сюда уже никогда. Но и вернулось немало, - вступает в разговор его коллега, начальник отдела воспитательной работы Виктория. - А многие родились в подвалах. Многих и зачали в подвалах. Ничего. Скоро город восстановим, будет новая жизнь.

- Вы лично как пережили все это? - обращаюсь к Вике.

- В доме культуры, где была директором. Он прямо у завода Ильича, где «Азовцы» базировались. Так что я много что видела и слышала.

- Дом ваш уцелел?

- Нет. Но слава богу мы все выжили, и есть работа. Уже начали отстраиваться потихоньку. А вот у соседей дом целый, но все погибли - муж, жена, две дочери. Хотели выехать по зеленому коридору. Их расстреляли прямо в машине. Слышали историю про «мариупольского Хатико»? Это их собака.

Слышала, конечно. Лабрадор жил у машины с телами убитых хозяев, отгоняя от стареньких «Жигулей» всех.

- А кто расстрелял-то?

- Тогда в городе были только украинские войска….

МЕЧТЫ О МИРЕ И WI-FI

Таня Ловцевич, совсем еще молодая девушка из аппарата Львой-Белой провела с детьми из 60-той школы весь день. Говорит, на рисунках, которые ребята делали на психологических тестах, только мечты и будущая жизнь:

- Все хотят мира. И чтобы поскорее дали интернет. И воду. Спрашивала у некоторых, где они живут. Отвечали обтекаемо: «Нашли жилье». Даже шутят по этому поводу. А еще просили отменить ГИА и ЕГЭ. Оказалось очень сложно.

А еще ребята просят провести экскурсии в российские ВУЗы, чтобы выбрать куда поступать.

- Они такие открытые все, общительные. Очень благодарили нас, что собрали их сегодня, оказывается многие были не знакомы. Теперь будут вместе тусоваться. А школьная библиотекарь говорит, что впервые за долгие годы все книги разобрали. Интернета-то нет, теперь все читают запоем.

- А были какие-то неприятные, скажем так, моменты? Может кто-то что-то сказал? Ситуация-то непростая, мягко говоря.

- Да, я тоже боялась. Но совершенно нет! Наоборот! Договорились скоро еще раз встретиться, ведь программа наша по реабилитации только началась. У нас будет смена в лагере в Краснодарском крае — все хотят. Будем думать, как их туда вывезти.

14 ПО ЛАВКАМ

В микроавтобусе даже после школы осталось еще очень много коробок.

- Это в семью, которая живет в селе под Мариуполем. Сейчас мы к ним поедем. Там очень много детей, - объясняет мне Мария Львова-Белова.

От города 50 километров. Кругом желтые поля созревшей пшеницы. Синее небо, гигантские облака. Хата совсем простая - белая мазанка, когда-то была дачей, а теперь тут ютятся все, кто уцелел из одной многодетной в нескольких поколениях семьи. Дверь открывается и оттуда, как будто горох вываливаются один, второй, третий, четвёртый, пятый… двенадцатый ребёнок. Все мал мала меньше. На пороге меня встречает крупная пожилая женщина в платочке и вся в слезах. Любовь Ивановна.

- Я плачу без остановки вот уже который месяц. У меня 21 внук, вот половина из них здесь. Они же сироты! - ревет. - Танечка, дочка моя, погибла, ей осколок прилетел в бедро. А у нее пятеро детей. Она умирала дома двое суток. Как она мучилась, наверное, бедная. Я рядом жила, но не могла прийти, такие обстрелы были. Палили из всего, что можно — минометов, танков, снайпера работали. У меня пес, он, представляете, минут за 10 до обстрела забегал в дом и выть начинал. Все чувствовал. Мы тогда падали на пол, руками голову накрывали. Внуки под кроватями сидели.

Всех осиротевших племянников взяла под опеку родная тетя. Теперь у нее 14 детей. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

- Кто палил-то?

- С одной стороны укры, с другой азовцы. Наш район между заводом Ильича и Азовсталью. По центру мы, а чуть дальше за нами ДНР. Они, эти укроповцы, бомбы кидали на нас. У меня во дворе 3 воронки.

- Почему не уехали?

- Я даже не могла выйти на улицу так бомбили, - стонет Любовь Ивановна и продолжает про дочь, - если бы я пришла, я бы помогла ей. Но я не могла. Дети сами хоронили. Если бы я могла дойти до них…

Сквозь слезы и стенания трудно разобрать, где все дети Любови Ивановны.

- Пятеро у меня их было. Три дочки и два сына. Осталось две дочки вот. И столько детей. Как их поднимать?

- А мужики ваши где?

- Зять пропал без вести. А сын мой умер еще в октябре, сердце.

Старшая дочь женщины взяла под опеку всех племянников, в том числе и внучатую, которая родилась 15 дней назад. Итого у нее на руках теперь 14 ребят:

- Я, знаете, и лошадь и бык, и баба и мужик. Я всех их выращу. Я помощи просить не привыкла, я все сама. Вы только помогите мне сестру перезахоронить, - и тоже в слезы.

Дачная хата-мазанка стала для большой многодетной семьи домом. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Пока мы разговаривали, весь дом наполнился коробками с гуманитаркой. А еще двухъярусные кровати, матрасы, бытовая техника, компьютер.

- Спасибо вам, люди добрые, - рыдала на прощанье Любовь Ивановна. - А вы хоть откуда? Из России или Украины? А то я тут столько наговорила. Как бы за нами не пришли.

ДЕТСКИЕ, ВЗРОСЛЫЕ ТРАВМЫ

Уже перед самым выездом из Донецка, мы поехали в детское отделение областной травматологической больницы, чтобы забрать раненых детей. Их уже ждут в клинике Рошаля.

- Кого вы к нам на лечение отправляете? - спрашиваю у заведующего отделением.

- На лечение никого. Лечим мы тут, - обиделся врач. - К вам на реабилитацию и протезирование. Не надо путать.

Раненых эвакуировали в Москву, в центр Рошаля. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Доктора тут, и правда, спасают руки, ноги. Справляются с самыми тяжелыми случаями.

По коридору гуляет мальчик. Ну как гуляет — передвигается как робот, на обеих ногах аппараты Елизарова.

- Как тебя зовут?

- Славик.

- Ой, он так плакал, там кричал когда впервые вставал на ноги. Даже в обморок упал, - утирая слезы рассказывает его мама Анжела. - Мы живем в трамвайно-троллейбусном общежитии. Был обстрел, летело мимо нас. А Славик в туалет захотел. Первый бабах услышал, упал с унитаза. А все летит, все свистит. Опомнился Славик уже на улице на земле. Он не помнит даже, как там очутился.

- Вы, Анжела, с сыном в Москву летите?

- Да! - и как зарыдает. - У меня дочь - 15 лет - остается одна здесь. Я так боюсь за нее, вы не представляете. Но и Славика инвалидом не хочу оставлять.

С пакетом вещей и тревогой в глазах сидит еще один пассажир нашего рейса — 15-летний Кирилл. Вместо правой руки у него культя.

- Что случилось? Когда?

- Прилетел снаряд. Первый прямо в дом. Поднялось много пыли. Мы выскочили из квартиры, вынесли ценные вещи. Тут летит второй. Мы забежали в подъезд, и уже там я увидел, что рука моя правая болтается на коже…

- Больно было?

- Нет. Это защитный механизм организма, выброс адреналина. То есть организм, он готовится, понимает, что ранение и включает режим «бей или беги». Притупление всех чувств, реакций, прилив крови.

- Откуда такие знания? Хочешь стать медиком?

- Нет, я учусь на повара-кондитера. Учебу бросать не хочу, мне же поставят новый протез. Сейчас они современные, видел в интернете, так что поваром работать смогу.

Перед посадкой в машину скорой Кирилл, хоть и с виду смелый, тушуется. «Мама! Мама моя где?»

- Сынок, я с тобой! Не волнуйся. Я в машине, которая сзади поеду. Я рядом, никогда тебя не брошу.

ДЕТСКИЙ РЕЙС

Времени на долгие прощания и стенания нет. На счету каждая минута. Мчимся дальше. К нашему кортежу из «скорых» и машин сопровождения через полчаса присоединился автобус с сиротами, а еще через пару часов - уже в Ростовской области - еще два.

- Они из неблагополучных семей, - объясняет детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. - У нас в республике детей очень хорошо усыновляют вообще-то. И родственники разбирают, соседи. Но тут большие группы — по 5, 6, 9 братьев и сестер. Разлучать их нельзя, а взять их просто многие не могут себе позволить. Так что аппарат уполномоченного по правам детей в России подобрал приемных родителей, готовых взять сразу 6-рых и даже 9-рых.

Дети-сироты из Донецка перед отправкой в Москву. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

- Я еду в Москву к маме и папе, - сияла от счастья девочка - две косички. - А еще скоро я увижу своих сестер и братиков. У меня их 8!

- Сколько - сколько?

- Да, 8. И мы все вместе будем жить в доме с бассейном.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ

Дорога до Москвы была не из легких, но точно самой необычной в моей жизни. Уже в столице полились новые слезы - теперь от счастья воссоединения огромной семьи. Видели бы вы, как разлученные братья и сестра так радовались друг-другу…