Во сне с ушами происходит нечто странное

Слышу, но не понимаю

Исследование, которое продолжалось 8 лет, продемонстрировало: у заснувших людей отключается одна из важнейших функций сознания – способность воспринимать и хоть как-то разбираться в поступающих со стороны звуках. Мы их, конечно, слышим, можем даже проснуться от громких или пронзительных – пример тому будильники. Но реагируем изначально – еще во сне – странно. Не понимаем, что именно слышим, не осознаем. Что в этот момент происходит в мозгу?

Нейробиологи из Тель-Авивского университета в Израиле внедрили в мозги электроды и благодаря им проследили за тем, как меняется активность в его коре во время различных фаз сна, насколько она отличается от той, которая характерная для бодрствования.

Специально набирать добровольцев для столь непростого исследования не пришлось. В экспериментах участвовали эпилептики, которые уже были оснащены электродами для диагностики и лечения. Эпилептики согласились время от времени спать и, засыпая, слушать разнообразные звуки, которые ученые намеревались транслировать через динамики, установленные у кроватей.

Обнаружилось: во сне мозг реагирует на звуки. Что не удивительно. Но при этом интенсивность альфа-бета–волн повышается до уровня, превышающего тот, который наблюдается при бодрствовании. Сильные альфа-бета волны свидетельствуют о том, что мозг усиливает внимание и чего-то ожидает.

Ученые посчитали, что звуки, поступающие из вне, становятся во сне словно бы сильнее и насыщеннее. И мозг анализирует их столь же активно, что и во время бодрствования. Но анализирует подсознательно, определяя, какие действительно важны, и отделяя новые от привычных.

Раньше принято было считать, что звуки быстро затухают в мозгу. И от этого мы воспринимаем их в искаженном виде.

- Наши результаты имеют широкие последствия, выходящие за рамки конкретного эксперимента, - говорит Юваль Нир (Yuval Nir), один из его авторов. - В будущих исследованиях мы намерены продолжить изучение соответствующих механизмов.

Вывод: несмотря на изощренный ум, ученые имеют пока довольно смутное представление о сознательном, подсознательном и бессознательном, о главных и второстепенных нервных связях, о путях проникновения внешних раздражителей, да и вообще о том, на что способен мозг. Например, до сих пор нет разумного объяснения результатам эксперимента, проведенного 10 лет назад. Толкование только мистическое: мол, во сне у людей «прорезываются» пророческие способности - нечто вреде ясновидения. Однако, по порядку.

Вещий сон

История началась еще в 2010 году, когда специализированное научное издание Журнал о личности и социальной психологии» (Journal of Personality and Social Psychology) приняло к рассмотрению, а потом и опубликовало статью Дэрила Бема (Daryl J. Bem) из Корнельского университета (Cornell University in Ithaca, New York). Психолог отчитался о результатах исследования, которое он вел 8 лет. В нем участвовали более тысячи человек.

Результаты свидетельствовали: люди способны предугадывать будущее, реагируя на события, которые еще не произошли.

Решая свои задачи, Бем модернизировал известный в психологической практике эксперимент, подтверждающий реальность так называемого прайминга - феномена, не столь удивительного, как ясновидение. Но не менее занимательного.

Суть классического эксперимента проста. Сначала на экране появляется какое-нибудь отрицательно окрашенное слово. Например, «гадость». Или того хуже. Далее испытуемому демонстрируют радующую глаз картину. Допустим, красочный закат Солнца. Или зеленый лужок с белыми козочками. То есть, нечто явно приятное.

В следующей серии экспериментов радостным картинам предшествуют «хорошие» слова - вроде «красота», «прелесть».

Реакция большинства добровольцев такова: после плохих слов они тратят гораздо больше времени на то, чтобы признать приятную картину приятной. А после хороших - соответственно, меньше. Это и есть прайминг или так называемая преднастройка – феномен, существование которого безоговорочно признают психологи.

Дэрил Бем зашел, что называется, с другой стороны. Он сначала показывал картины, которые надо было точно так же эмоционально оценить. И лишь после того, как добровольцы давали оценку, на экране появлялись слова - плохие или хорошие. Появлялось произвольно без какой-либо связи с происходящим.

Бем замерял время реакции добровольцев. Одни тратили больше времени, чтобы признать картину приятной, другие - меньше. Как и в предыдущем эксперименте. Чудо ж вот в чем: неторопливым, как правило, потом «выпадали» плохие слова. Будто бы от них зависела предшествующая оценка. С материалистической точки зрения: такого быть не должно.

Что получалось? Информация из будущего влияла на то, что происходило в настоящем. Ну, не мистика ли?

Результаты, полученные исследователем за 8 лет, распределились в средним так: 53,1 на 46,9. То есть, в 53,1 процента случаев испытуемые демонстрировали соответствующую – феноменальную - реакцию. А именно, тормозили с эмоциональной оценкой приятно картины, если после этого на экране появлялось плохое слово. Что по мнению Бема, указывали на существование феномена ясновидения. Или прорицания.

Если бы совпадения были случайными, то повторяющиеся раз за разом эксперименты дали бы результат 50 на 50. А 53,1 – это более, чем 3 процента чуда. Довольно много.

Теперь о снах и звуках. Эксперименты, схожие с теми, которые проводил Бем, провел заслуженный изобретатель России, сотрудник военной кафедры МГУ Евгений Родимин – «Комсомолка» подробно рассказывала о них в 2012 году.

Напомню. Евгений Михайлович заинтересовался странными совпадениями. Их подмечали многие. Снится, к примеру, что вы беседуете с кем-либо. Вдруг собеседник выбегает из помещения, громко хлопнув дверью. Вы просыпаетесь от этого шума и обнаруживаете, что кто-то из членов семьи и в самом деле громко хлопнул дверью или что-то уронил.

Или, скажем, вы садитесь во сне за руль автомобиля, поворачиваете ключ зажигания, и… просыпаетесь от рёва мотора. А за окном в это время трогается с места мусоровоз.

И что получается? Мозг раскручивает сюжеты сновидений так, что в них оказываются вписанными звуки, которые еще не раздались. Будто бы – опять же – узнает о них из будущего. Пусть и недалекого. Это и взялся проверить ученый, укладывая добровольцев спать.

Известно, что сны мы видим во время фаз «быстрого сна». Они длятся 10 - 20 минут, чередуясь с фазами «медленного сна», когда ничего не снится. В минуты «быстрого сна» активность головного мозга возрастает.

Родимин контролировал испытуемых с помощью ЭЭГ. Когда фиксировал, что фаза «быстрого сна» наступила, спящих будил. Проснувшись, они должны были немедленно надиктовать для протокола, что им снилось.

Фокус состоял в том, что ровно через 30 секунд после того, как человека охватывал «быстрый сон», включался звуковой генератор, который случайным образом воспроизводил либо хлопок, либо шум текущей воды.

Результаты: добровольцы демонстрировали «пророческий дар» в 58 процентах случаев. Перед хлопком им снились сцены войны с взрывами, погони со стрельбой, рубка леса или падающие на пол книги. А тогда, когда спящим шумела в уши вода, им снились водопады, шторм на море, дождь.

К показателям профессора Бэма российский ученый добавил еще 5 процентов. И сделал вывод, что мозг спящего человека чувствителен к каким-то сигналам, несущим информацию из будущего. Кто знает, может быть, они проникают в подсознание вместе со звуками?

