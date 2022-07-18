Известный артист унизил Александру Захарову

Актриса Александра Захарова Фото: Евгения ГУСЕВА

Более двух лет длится конфликт Александры Захаровой и директора театра "Ленком" Марка Варшавера. Артисты не устают бросаться обвинениями друг в друга. Кажется, этому скандалу нет конца и края. На днях Марк Борисович сделал ряд заявлений о дочери легендарного Марка Захарова.

Марк Варшавер не скрывает - он порядком устал от публичных склок с Александрой Захаровой. Директор театра "Ленком" просит актрису лишь об одном - перестать лить грязь на культурное учреждение. Актриса, как известно, обвиняет артиста в разрушении Ленкома, а также в том, что ее лишили ролей.

Варшавер не отрицает, что отдал роли дочери Захарова другим, более талантливым артисткам. "Она - лишь одна из многих актеров. У нас есть и более талантливые. Я уже устал от нее. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова. Есть решение творческого совета о том, что в спектаклях должны быть вторые составы. Сегодня у нас в театре играют практически все, и у многих есть главные роли", - кипятится театральный деятель.

По его словам, Захаровой должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза коллегам. Мол, от нее давно все отвернулись.

"Сегодня у нее товарищей театре, к сожалению, не осталось. Артистка Захарова обзывает своих товарищей «массовкой». Нет! Это не массовка. Это талантливые актеры, которые по 10-15 лет не играли в театре. А сегодня у них есть возможность играть", - цитирует Варшавера Тeleprogramma.pro.