«Страдания от здорового питания»: когда полезные продукты могут привести к образованию камней в почках, обезвоживанию и бессоннице

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Мода на здоровое питание и «суперпродукты» (суперфуды) продолжает набирать обороты. Известные блогеры и артисты уверяют, что именно такая еда, а еще полный отказ «от всего вредного» сохраняет им молодость и красоту. То, что правильное питание полезно, никто не спорит. Но как не переборщить в погоне за ЗОЖем? Об этом мы поговорили с семейным терапевтом, клиническим психологом-диетологом, нутрициологом, членом Национальной ассоциации диетологов Анной Ивашкевич.

ПОЛУЧАЕМ ЖЕЛЕЗО, МАГНИЙ И… ПРИСТУП МОЧЕКАМЕННОЙ

- Зелень, овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые крупы - все это, безусловно, полезно. Из таких продуктов мы получаем витамины, микро- и макроэлементами, антиоксиданты и другие важные для организма вещества. При этом многие люди воспринимают словосочетание «полезный продукт» как определенный вызов, - отмечает Анна Ивашкевич. - Раз что-то полезно, значит, его нужно есть как можно больше.

- А как же! Очень знакомо.

- В моей практике был случай, когда здоровье пациентки пострадало от очень популярной и модной сейчас крупы киноа. Женщина ела ее не меньше 5 раз в неделю. В итоге - приступ мочекаменной болезни.

Дело в том, что киноа содержит щавелевую кислоту. Из-за этого повышается концентрация мочевой кислоты в крови. Что может привести к образованию камней в почках, нарушению работы мочевыделительной системы, артриту и т.д.

Исследования показали, что людям, имеющим проблемы с почками (в первую очередь с мочекаменной болезнью) желательно воздерживаться от киноа. Кстати, у некоторых такая крупа может вызывать аллергию. Особенно часто она встречается у тех, кто страдает аллергией на яблоки.

В то же время при разумном употреблении (не чаще пары раз в неделю) и если нет противопоказаний, киноа может принести немало пользы, поясняют специалисты.

- В 200 г этой крупы содержится суточная норма железа и магния. Киноа способствует снижению уровня холестерина и уровня глюкозы в крови. И еще в крупе нет глютена, поэтому она подходит людям с повышенной чувствительностью к этому веществу, - говорит Анна Ивашкевич.

НА ЗАМЕТКУ

Как восстанавливаться, если пострадало здоровье

Если из-за перегибов в питании (см. пример в тексте) или каких-либо заболеваний у вас повышен уровень мочевой кислоты в крови, стоит скорректировать рацион. Доктор Ивашкевич привела пример рекомендаций для своей пациентки:

- Не меньше 8-10 стаканов воды в день (если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, о количестве жидкости нужно консультироваться с врачом. - Ред.).

- Добавить в рацион овощи и фрукты: яблоки, морковь, свеклу. А также вишню и клубнику. Эти ягоды помогают растворить мочевую кислоту. Однако ими тоже не стоит злоупотреблять, поскольку может возникнуть аллергическая реакция или проблемы в работе ЖКТ, предупреждает врач. Пары горстей в день достаточно.

- Для перекусов в течение дня - грецкие орехи и миндаль, а также сухофрукты за исключением изюма (способствуют разжижению крови).

- Нежирные сорта мяса: курица, индейка, кролик.

- Растительное масло: оливковое и льняное.

ПЕРЕНЕС КОВИД? БУДЬ ОСТОРОЖЕН С РУККОЛОЙ

- Перечислить все полезные свойства рукколы не хватит пальцев, - улыбается Анна Ивашкевич. - Это профилактика развития сахарного диабета, улучшение пищеварения, состояния кожи, помощь в снижении уровня холестерина, укреплении кровеносных сосудов и костей. А дальше идут «но».

Людям с повышенной кислотностью и проблемами с желудком руккола с ее пряным горьковатым вкусом противопоказана, предупреждает врач. И еще об одной особенности этой зелени важно знать перенесшим COVID-19.

- После начала пандемии стало намного больше людей, принимающих антикоагулянты - препараты, разжижающие кровь, - отмечает доктор Ивашкевич. - Руккола содержит немалые количества витамина К: порядка 108 мкг на 100 г.

Как поясняют эксперты, витамин К повышает свертываемость крови и тем самым снижает эффективность антикоагулянтов. Поэтому пациентам, проходящим терапию такими препаратами, рекомендуется ограничивать продукты с высоким содержанием витамина К. «Особенно летом, когда руккола добавляется практически во все легкие салаты для большего насыщения и вкуса, следует быть осторожнее», - говорит врач.

То же самое относится и к щавелю. «При частом употреблении он может привести к повышению кислотности желудка, раздражению слизистой оболочки и образованию камней в почках. Эту зелень лучше всего употреблять не чаще 2-3-х раз в неделю и сочетать с любым кисломолочным продуктом – натуральным йогуртом или сметаной. Они помогут нейтрализовать повышенную кислотность зелени», - подсказывает Анна Ивашкевич.

МОТАЙ НА УС, КАК ЕСТЬ АРБУЗ

В жару, когда почти не хочется есть, многие переходят на ягоды, овощи и фрукты. Арбуз в числе главных любимцев. Им легко насытиться, и, кажется, он не несет никакого вреда. Существуют даже разгрузочные дни на арбузе. Не оспаривая плюсов этого плода, доктор Ивашкевич предупреждает, чем чревато неумеренное увлечение арбузом:

- Во-первых, мочегонный эффект. Если вы не едите в течение дня ничего, кроме арбуза, то из организма вымываются натрий, хлор, калий. В итоге возможны скачки давления, мигрени, проблемы со сном.

- Во-вторых, обилие клетчатки и магния. Благодаря клетчатке вы ощущаете сытость. А за счет содержания магния в мякоти арбуза улучшается работа кишечника. Но в чрезмерном количестве эти вещества могут вызвать проблемы с кишечником. А именно - диарею, которая ведет к сильному обезвоживанию организма.

- В-третьих, сахара и углеводы. Арбуз очень богат ими. Поэтому людям с сахарным диабетом стоит ограничивать употребление этого плода.

«К тому же арбуз содержит быстрые углеводы, которые лучше всего употреблять в первой половине дня и съедать за раз не больше 200 г, - поясняет Анна Ивашкевич. - Именно это количество позволит вам получить все необходимые питательные элементы и витамины. И в то же время не вызовет слишком сильного мочегонного эффекта, что избавит от частого посещения туалета и отеков», - добавляет врач.

Продолжение следует. Во второй части - о том, какими последствиями могут обернуться бессолевая диета, полное ограничение сахара и питье подкисленной воды по утрам натощак.