Герои спецоперации «Z»: сержант Чыкай уничтожил группу диверсантов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.», - учил воинов генералиссимус Александр Суворов. А про себя русский полководец говорил так: «У меня нет быстрых или медленных маршей. Вперед! И орлы полетели!»

ВЫЯВИЛ И УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Ефрейтор Андрей Медведев

Ефрейтор Андрей Медведев

«Группа российских военнослужащих, в состав которой входил ефрейтор Андрей Медведев, выполняла задачу по прочесыванию местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по лесополосе, Андрей обнаружил укрепрайон противника и подразделение неонацистов численностью до 20 человек. Оценив силы противника и оборудованные ими фортификационные сооружения, ефрейтор Медведев оперативно передал координаты укрепрайона в штаб.

В результате прицельного удара российской артиллерии обнаруженный Андреем Медведевым укрепрайон с личным составом был полностью уничтожен. Спустя несколько дней ефрейтор Медведев, действуя в составе подразделения, участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским радикалам. Продвигаясь по населенному пункту в условиях плотной городской застройки под непрекращающимся огнем противника ефрейтор Андрей Медведев выявил и огнем из гранатомета уничтожил 1 пикап с установленным на нем минометом и 2 наблюдательных поста противника, чем обеспечил оперативное продвижение основных сил полка на данном участке местности. Мужественные и профессиональные действия ефрейтора Медведева позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов».

УНИЧТОЖИЛ ПРОТИВНИКА И СПАС СОСЛУЖИВЦА

Сержант Вадим Чыкай

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Вадим Чыкай в составе группы российских военнослужащих перемещаясь по местности обнаружил в лесополосе группу вооруженных людей. Оценив сложившуюся обстановку, российские военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе завязавшегося прямого огневого боестолкновения, сержант Чыкай, умело используя естественные условия местности, выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося ему значительный урон, а также руководил огнем своих подчиненных. В результате боя сержантом Чыкай был уничтожен расчет ПТУР противника, а также до 5 националистов. Проявив мужество и героизм, Вадим под прикрытием сил подразделения лично эвакуировал раненого товарища из-под огня противника и, оказав ему помощь, продолжил выполнять поставленную задачу. По итогам боестолкновения группа боевиков, несмотря на ожесточенное сопротивление, была полностью уничтожена».

ТАНКОВЫМ УДАРОМ ОСВОБОДИЛ ПОСЕЛОК

Капитан Владислав Селиверстов

Фото: Министерство обороны РФ

«Танковая рота капитана Владислава Селиверстова в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка выполнял задачу по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами. В ходе наступления танковая рота под командованием Владислава, сосредоточенным огнем с ходу уничтожив долговременные огневые точки на подступах к поселку, прорвав оборону националистов.

Продолжая наступление, умело используя естественные условия местности, Владислав выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося им значительный урон.

Продолжая бой, танкисты под руководством Владислава Селиверстова в ходе боя уничтожили 3 единицы боевой техники и 10 человек живой силы противника. Грамотные действия капитана Селиверстова способствовали уничтожению боевиков и дальнейшему продвижению наших сил.

Благодаря самоотверженности капитана Селиверстова и его грамотному руководству подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение населенного пункта от националистов».

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