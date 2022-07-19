Военная спецоперация на Украине 19 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года.

Белорусские наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украине, были разгромлены бойцами российского спецназа у Лисичанска в Луганской области. Об этом рассказали сами наемники специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу.

В оставленных Вооруженными силами Украины биолабораториях в Северодонецке и Рубежном были обнаружены штаммы опасных вирусов. Обнаружено большое количество препаратов, не зарегистрированных в Минздраве Украины, но видно, что они шли на потоковое производство, то есть они производились в промышленных масштабах.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в рядах украинских военных есть «черные трансплантологи». По его словам, иностранные хирурги проводят операции на территории Донбасса, перевозят органы на Украины и затем отправляют их на Запад. При этом цена органов вырастает многократно.

Вооруженные силы Российской Федерации ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», расположенного в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), было уничтожено до 250 иностранных боевиков.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

8:13 Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя.

01:06 Депутат бундестага Шмидт: ЕС потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России

18 июля:

23:46 Зеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

23:13 Зеленский сообщил о кадровой ревизии в СБУ из-за неудовлетворительных результатов работы

22:35 СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов на 2,3 миллиона долларов

21:42 Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко

21:36 Бывший российский чиновник Кольцов возглавил правительство Запорожской области