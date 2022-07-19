Александр Абдулов после развода с Ириной Алферовой сводил счеты с жизнью

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Александр Абдулов и Ирина Алферова считались одной из самых красивых пар советского кино. Актеры прожили вместе 17 лет. Разводились они со скандалом. Ирина Ивановна по сей день не может простить бывшему избраннику его уход. И вот на днях стало известно, что Александр Гаврилович очень тяжело переживал разрыв с любимой женщиной.

Близкий друг впервые рассказал о том, как сильно страдал Александр Абдулов после развода с Ириной Алферовой. По словам фотографа Валерия Плотникова, актер занимался саморазрушением.

"Помню, как Саша боготворил Иру. Ее обожали все. И сам Саша был красив, как Бог! Его рост, идеальные пропорции, черты и овал лица, свет в глазах... Он был легкий, «как ангел, отталкивающийся от грешной земли». Мне было горько видеть, как после расставания с Ирой он стал себя просто-напросто специально разрушать, буквально уничтожать. Абдулов тогда страшно пьянствовал, уходил в загулы, играл в казино. Было похоже, что он сводит счеты с жизнью от горя", - цитирует друга издание PROзвезд.

Он отметил, что Абдулов и Алферова хотели разного. Для Ирины Ивановны была важна тихая семейная жизнь. Александр Гавриилович предпочитал внимание поклонниц и мог сутками не появляться дома.

Актриса в одном из интервью рассказывала, что тяжело переживала разрыв со вторым мужем: "Ну а кому он просто дается? Я в совершенно разобранном состоянии была, вся тряслась - раздавленное существо. Жизнь моя потерпела крах, я абсолютно не знала, как строить ее дальше... Я чувствовала себя стоящей на краю бездны".

После развода Абдулов все же смог не только выстроить хорошие отношения с бывшей женой, но и выходил с ней на сцену в одном спектакле. Когда у актера обнаружили рак четвертой степени, Ирина Ивановна поддерживала Александра Гавриловича. В 2008-м артист скончался.