«Чувствую себя обманутой»: Собчак ответила на слухи о любовнице Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Собчак и Богомолов – одна и самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Неудивительно, что каждому из супугов то и дело приписывают новые увлечения. Их личная жизнь бурно обсуждается в прессе, что не может не раздражать Кению. В соцсетях журналистка высказалась по поводу очередного громкого заголовка, намекающего на появление у режиссера новой пассии.

- Я коллекционирую отбитые заголовки, - сообщила поклонникам телеведущая. И призналась, что не удержалась и кликнула в Интернете на новость о том, что Богомолов представил публике «новую девушку».

- Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает – Анна, – отметила Собчак.

Оказалось, что речь идет о дочери режиссера Анне, которая родилась в его браке с актрисой Дарьей Мороз. Собчак посетовала, что такими заголовками интернет-издания привлекают внимание читателей.

- Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины – Платон! - добавила Собчак, назвав имя своего сына.

Несмотря на упорные слухи о расставании, в отношении супругов царит полная идиллия. Недавно Константин Богомолов раскрыл домашнее имя супруги. В Театре на Бронной в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» прошла премьера спектакля «Гамлет in Moscow». Его постановщиком стал Богомолов. Худрук театра пригласил на спектакль Ксению и тещу Людмилу Нарусову. Когда фотографы попросили Константина подойти на фотосессию, Богомолов несколько раз попытался окликнуть жену. При этом режиссер выдал домашнее имя Собчак.

- Ксеша, Ксеш, Ксения подойди ко мне, пожалуйста, - позвал Богомолов спутницу жизни, тем самым поставив точку в слухах о разводе.

Ранее мама Ксении Людмила Нарусова рассказала, что семейную жизнь ее дочери осложнил затянувшийся ремонт. В эфире программы «Ты не поверишь!» она сообщила, что ее дочь практически не живет с мужем. Мол, отношения дочери и зятя отравляет банальный квартирный вопрос. Ксения сейчас строит загородный дом, но новоселье все откладывается. В коттедж на Рублевке она вложила несколько миллионов долларов.