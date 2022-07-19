Надела скромное платье и отстояла очередь в часовню: Дженнифер Лопес поделилась кадрами свадьбы с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились. Фото: REUTERS

Это должно было случиться еще в 2002-м, но тогда Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расторгли помолвку. И вот теперь, 20 лет спустя, пара наверстывает упущенное. Суперзвезды, которых частенько обвиняли в пиаре на отношениях, тихо и скромно поженились в Лас-Вегасе. Поклонники ликуют – наконец-то! А Бен и Джен вместо того, чтобы продать фото своего бракосочетания глянцевым журналам за бешеные миллионы, как это водится у знаменитостей, поделились первыми кадрами со свадьбы в соцсетях.

На следующее утро после свадьбы Джей Ло поделилась подробностями. Фото: соцсети.

Судя по снимкам, 52-летняя Джей Ло выбрала скромное белое платье, которое, как оказалось, было на ней во время съемок одного из фильмов. Позже певица поменяла его на кружевной наряд от именитого свадебного дизайнера Zuhair Murad. 49-летний Бен надел светлый костюм.

- Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения, - написала Лопес в обращении к фанатам. Свой пост она подписала «Дженнифер Линн Аффлек».

Из этого поклонники сделали вывод, что артистка сменила фамилию.

Они тихо и скромно поженились 16 июля в Лас-Вегасе. Фото: соцсети.

- Мы прочитали свои клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни. В конце концов это была лучшая свадьба, которую мы могли представить, - призналась Лопес.

Правда, перед церемонией бракосочетания случилось несколько накладок. Аффлек и Лопес прилетели в Лас-Вегас в субботу, 16 июля. Никаких скидок на их ВИП-статус не было: Бен и Джен отстояли очередь за лицензией вместе с четырьмя другими парами. При этом жениху и невесте пришлось понервничать – они переживали, что не успеют пожениться до закрытия часовни. Молодожены хотели, чтобы на свадьбе присутствовал двойник Элвиса Пресли, но он уже отправился отдыхать. В итоге влюбленные обменялись кольцами под свадебный марш, звучащий из bluetooth-колонки. Свидетелями стали дети пары.

Бен и Джен отстояли очередь за лицензией вместе с четырьмя другими парами. Фото: соцсети.

Несмотря на скромную церемонию, Лопес называет свое бракосочетание «свадьбой мечты». И говорит, что рядом был тот, с кем она «пробудет вечность».

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в апреле этого года. Актер подарил любимой кольцо с зеленым бриллиантом стоимостью несколько миллионов долларов.

Их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек объявили о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графики и чересчур пристальное внимание СМИ.

52-летняя Джей Ло выбрала скромное белое платье, которое, как оказалось, было на ней во время съемок одного из фильмов. Позже певица поменяла его на кружевной наряд от именитого свадебного дизайнера Zuhair Murad. Фото: соцсети.

Бен почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. Суд официально развел их в ноябре 2018 года. Причиной крушения брака стали измены Бена, его тяга к спиртному и игромания. После развода экс-супруги продолжают совместно заботиться о своих троих детях: 16-летней Вайолет, 13-летней Серафине и 10-летнем Самуэле. Дети живут с мамой.

49-летнй Бен надел светлый костюм. Фото: соцсети.

У Дженнифер Лопес есть 14-летние близнецы Макс и Эмма, родившиеся в браке поп-дивы с певцом Марком Энтони. Супруги прожили вместе почти десять лет.