Курица-сёрфер из США стала звездой соцсетей

Первоначально на доске хотели покататься дети, но глубина оказалась недостаточной. Они-то и предложили хохлатой попробовать свои силы в покорении водных просторов Фото: REUTERS

Центральные и восточные штаты США в последние дни находятся во власти циклона, принесшего в Старый свет проливные дожди.

В Западной Вирджинии ливни затопили городок Торнадо: жители этого населенного пункта остались без света; улицы и дворы превратились в водоемы.

В доме одного из горожан, Пейтона Роджерса живет курица Шелли. О несколько необычном домашнем питомце знают и соседи Роджерса, запечатлевшие на видео, как Шелли запрыгивает на вейкборд – доску для плавания – и спокойно пересекает залитую водой улицу, не замочив лап.

Первоначально на доске хотели покататься дети, но глубина оказалась недостаточной. Они-то и предложили хохлатой попробовать свои силы в покорении водных просторов.

По их словам, «в первые минуты курица выглядела шокированной, но потом, кажется, ей понравилось». И как только доска остановилась, Шелли с легкостью с нее спрыгнула.

Видео стало вирусным и набрало сотни тысяч просмотров всего за один день. Шелли показали в выпусках новостей практически всех федеральных телеканалов США.