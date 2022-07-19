Австрия не собирается вступать в НАТО

Североатлантический альянс - не единственная гарантия безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не собирается следовать примеру Финляндии и Швеции и не планирует подавать заявку на вступление в НАТО.

По мнению Нехаммера, Североатлантический альянс - не единственная гарантия безопасности.

Вместе с тем Австрия намерена продолжать придерживаться совместной с Евросоюзом политики и в сфере международных отношений и в сфере коллективной безопасности. Кроме того, власти страны планируют увеличить инвестиции в собственный оборонный потенциал.

Об этом со слов канцлера рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, побывавший в Австрии с деловым визитом. Основной вопрос, который обсуждали лидеры двух стран – отказ Словакии от российского топлива для АЭС.

– Мы не знаем, сколько времени это займет. Но мы работаем над этим, потому что для нас очень важно избавиться от зависимости от российского топлива, – заявил Хегер на пресс–конференции, состоявшейся после переговоров.

В свою очередь канцлер Австрии подтвердил отказ своей страны от ядерной энергии.

В 1955 году Австрия провозгласила постоянный нейтралитет и неприсоединение к каким-либо военным блокам.