В Израиле назревает политический суперскандал

Пока неясно, сможет ли скандал повлиять на предвыборный процесс в Израиле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильская полиция изучает информацию, согласно которой видный политический деятель страны в телефонном разговоре изъявил желание заказать убийство одного из высокопоставленных правоохранителей. В связи с особой важностью дела детали, а также имена подозреваемого и его возможной жертвы не раскрываются.

По заявлению журналистки 13-го канала израильского ТВ Аялы Хасон, речь идет о сумме в $100000, а сам разговор состоялся несколько лет назад. Также Хасон утверждает, что в деле есть вся необходимая информация – места, даты, имена людей и прочее, а следствие ведут сотрудники из полицейского отдела ЛАХАВ-433, занимающиеся расследованием особо тяжких преступлений. Кроме того, журналистка уверяет, что в редакции ее канала вся необходимая информация есть.

Пока неясно, сможет ли скандал повлиять на предвыборный процесс в Израиле, но в связи с уникальностью обстановки (пятые по счету за неполные четыре года выборы в парламент Израиля пройдут в ноябре этого года) расследование ведется с особой тщательностью.