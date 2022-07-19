Страшный выбор: Генсек ООН рассказал о попытке человечества совершить коллективное самоубийство

По мнению Гутерриша, развитым странам пора взять на себя ответственность и выполнить свои обещания Фото: REUTERS

По мнению генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, человечество не способно принять на себя ответственность за результаты своих действий и стремится к коллективному самоубийству.

Такой вывод генсек ООН сделал в связи с тем, что запланированный предел в 1,5 градуса для глобального потепления так и остается недосягаемым.

По мнению Гутерриша, развитым странам пора взять на себя ответственность и выполнить свои обещания.

– Половина человечества находится в опасной зоне из-за наводнений, засух, сильных штормов и лесных пожаров. Ни одна нация не застрахована. Тем не менее, мы продолжаем подпитывать нашу зависимость от ископаемого топлива, – заявил генсек ООН.

В этом году глобальное потепление вылилось в гигантские пожары, охватившие большую часть Европы – Италия, Испания, Португалия, Греция, Великобритания и другие страны страдают от засухи и жестокой жары, пламя уничтожает леса, а на борьбу с огнем брошены колоссальные силы. Власти проводят эвакуацию из опасных регионов, а сообщения о жертвах огня и задымления идут уже на сотни.