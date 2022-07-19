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В мире19 июля 2022 5:40

Страшный выбор: Генсек ООН рассказал о попытке человечества совершить коллективное самоубийство

Он считает, что человечество не готово брать на себя ответственность за последствия своих действий
Юрий МАЙБОРОДА
По мнению Гутерриша, развитым странам пора взять на себя ответственность и выполнить свои обещания

По мнению Гутерриша, развитым странам пора взять на себя ответственность и выполнить свои обещания

Фото: REUTERS

По мнению генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, человечество не способно принять на себя ответственность за результаты своих действий и стремится к коллективному самоубийству.

Такой вывод генсек ООН сделал в связи с тем, что запланированный предел в 1,5 градуса для глобального потепления так и остается недосягаемым.

По мнению Гутерриша, развитым странам пора взять на себя ответственность и выполнить свои обещания.

– Половина человечества находится в опасной зоне из-за наводнений, засух, сильных штормов и лесных пожаров. Ни одна нация не застрахована. Тем не менее, мы продолжаем подпитывать нашу зависимость от ископаемого топлива, – заявил генсек ООН.

В этом году глобальное потепление вылилось в гигантские пожары, охватившие большую часть Европы – Италия, Испания, Португалия, Греция, Великобритания и другие страны страдают от засухи и жестокой жары, пламя уничтожает леса, а на борьбу с огнем брошены колоссальные силы. Власти проводят эвакуацию из опасных регионов, а сообщения о жертвах огня и задымления идут уже на сотни.

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