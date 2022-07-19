Встретили по одежке: Меган Маркл явилась на конференцию по бедности в дизайнерской одежде

Совместное появление пары должно было развеять слухи последних дней о семейных проблемах королевской четы Фото: REUTERS

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вновь оказались в центре внимания, посетив мероприятие ООН, посвященное борьбе с бедностью.

Совместное появление пары должно было развеять слухи последних дней о семейных проблемах королевской четы, появившихся на фоне подозрений в супружеской неверности принца. Но вместо ожидаемого бальзама на душу возникла новая причина для злословия – наряды Маркл.

Все бы ничего, но на доклад принца Гарри, посвященный проблемам изменения климата и бедности в мире, герцогиня Сассекская явилась в дизайнерском наряде, подчеркнутом дорогими аксессуарами.

В частности, издание Daily Mail отметило, что Меган Маркл появилась на публике в изысканной юбке от Givenchy за $1590.

– На Меган был браслет Cartier Love за $6900 долларов, часы Cartier Tank Watch, которые стоят $23000, и золотой теннисный браслет Jennifer Meyer за $3000. Что касается ее колец, она была замечена с помолвочным кольцом Triology за $350000, а также с обручальным кольцом и двумя кольцами Shiffon Duet Pinky Ring, которые продаются по $525 каждое, – определили в Daily Mail.

Впрочем, желаемого эффекта пара достигла – ослепительные улыбки, которыми супруги одаривали друг друга практически постоянно, почти убедили общественность в том, что у влюбленных все в порядке. Ну а голод в мире – дело десятое.