Илон Маск стал жертвой русофобии

С Маском Курганов сблизился через свою знакомую Фото: REUTERS

По сообщению американских СМИ, Джаред Бирчалл, который в течение последних лет фактически управляет империей Илона Маска, потребовал увольнения Игоря Курганова, ненадолго ставшего ключевой фигурой в ближайшем окружении богатейшего человека мира.

The Wall Street Journal утверждает, что последней каплей, переполнившей терпение Бирчалла, стали вопросы о Курганове, которые задавал агент ФБР – служба расследовала возможное иностранное влияние в американских компаниях, и российское происхождение сотрудника из ближайшего окружения Маска тут же вызвало подозрения.

Никаких признаков промышленного или иного шпионажа найдено не было, но должности 34-летний Курганов лишился. А может быть Бирчалл просто нашел повод.

Игорь Курганов покинул Россию в четырехлетнем возрасте – его родители переехали в Германию. Но это не помешало ФБР США предположить, что он является «агентом влияния Кремля».

В 20 лет Курганов снискал славу профессионального игрока в покер, сорвав огромные банки на турнирах в Лас-Вегасе. Согласно оценкам, его общий выигрыш составляет более $18 миллионов. Затем он к покеру остыл, ударившись в благотворительность, и основал группу Raising for Effective Giving, которая, по его словам, исповедует принципы «эффективного альтруизма» – то есть, максимально эффективного использования средств на благотворительность для оказания помощи нуждающимся.

Курганов снискал славу профессионального игрока в покер Фото: СОЦСЕТИ

С Маском Курганов сблизился через свою знакомую Лив Бори, которую связывают дружеские отношения с бывшей возлюбленной миллиардера, певицей Граймс.

Так или иначе, но вскоре после знакомства с Маском Курганов курировал акции Tesla на сумму $5,7 миллиарда, которые планировалось передать на благотворительность. Бирчалл, официально являющийся главой Фонда Маска, такого быстрого роста «пришельца извне» не потерпел и принял меры. В результате Курганов был уволен.