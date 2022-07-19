Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину

Сергей Шойгу вручил звезду Героя России командиру 40-го инженерно-сапёрного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину

В Центральном военном клиническом госпитале имени П.В.Мандрыка (г.Москва), где солдаты и офицеры проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач, министр обороны России Сергей Шойгу вручил звезду Героя России командиру 40-го инженерно-сапёрного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину.

Ранее этой высокой награды, как и полагается, он был удостоен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил полковника Рустама Сайфуллина за достойно выполненный долг и пожелал ему скорейшего выздоровления. Ранение у полковника не первое. Это настоящий боевой офицер. Громил террористов в Чеченской республики, передавал боевой опыт молодым офицерам, а с 24 февраля вместе с ними принял участие в специальной военной операции на Украине.

Офицер был дважды ранен в Донбассе, но боевой настрой не потерял и собирается вернуться строй

В наградных документах говорится: «Во время СВО Рустам Сайфуллин в условиях непосредственного соприкосновения с противником обеспечивал выполнение инженерных задач таким образом, чтобы максимально сберечь своих подчинённых и достичь поставленных целей.

Защищая мирное население, командир инженерно-саперного полка лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ офицер попал под беспрерывный артиллерийский и минометный огонь противника и получил осколочные ранения, но успешно выполнил поставленную вышестоящим штабом задачу. Продолжая содержание мостовой переправы, обеспечил продвижение личного состава с вооружением и военной техникой для дальнейшего выполнения ими поставленных задач специальной военной операции. После лечения в госпитале Рустам Сайфуллин вернулся в зону проведения СВО к своему личному составу и успешно продолжал выполнять свои задачи, пока не получил второе ранение».

История с получением второго ранения повторилась: «Была успешно наведена переправа. Через барьерный рубеж, водную преграду, соответственно, войска начали переправляться на ту сторону. В результате артиллерийского обстрела полковник Сейфуллин был ранен. Также переправа была повреждена. Получив ранение, он продолжал руководить восстановлением переправы».

«У меня в планах, конечно, остаться в строю. Мы – продолжатели дел своих дедов и прадедов, ратный подвиг не имеем право опозорить. Все поставленные задачи выполняем своевременно, в срок. Военнослужащие это осознают и понимают», - заявил журналистам полковник Рустам Сайфуллин.

Его подвиг уже приводят в пример курсантам Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Будущие офицеры инженерных войск хотят быть похожим на него, интересуются его жизнью и бытом.

А биография у полковника неразрывно связана с армией: Рустам Галиевич родился в селе Вагай Тюменской области, хорошо учился в школе, в 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, а в 2019 году сдал с отличием выпускные экзамены в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». Первые боевой опыт получил еще во время контртеррористической операции в Чеченской республике, куда и попросился во время распределения. На Северном Кавказе службу проходил на различных должностях – от командира взвода до командира инженерно-саперного полка.

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